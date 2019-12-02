「有本事就給我堅持到底」　柯文哲再轟台獨：討厭說的跟做的不一樣

▲柯文哲出席翡翠原水管工程開挖進洞儀式。（圖／記者黃國霖攝）

記者楊亞璇／新北報導

對於鴻海創辦人郭台銘認為政黨應「兩大兩小」，並認為柯文哲會對台獨有所顧忌，柯文哲2日表示，「有信念我也覺得很好，我就很討厭說的跟做的不一樣，所以像（台獨大老）史明，有本事你就給我一路堅持到底，那我也佩服你啊」。

至於郭台銘堅持「兩大兩小」概念，兩小有親民黨及民眾黨，給每個人選擇，若三黨的關鍵小黨是民眾黨，「那我批台獨，他說台獨是垃圾，他就有所顧忌」。對此，柯文哲表示，「有信念我也覺得很好，我就很討厭說的跟做的不一樣，所以像（台獨大老）史明，有本事你就給我一路堅持到底，那我也佩服你啊，我就很討厭說的跟講的湊不起來」。

談到「兩大兩小」概念，柯文哲說，以他的立場他講的都對，既然親民黨有人、民眾黨也有人，然後國民黨他有重點支持的區域立委，但他認為共榮還是台灣社會一個很大的特色，其實超越藍綠不是要把藍綠消滅，只是讓藍綠可以在這社會和諧生存，「硬是要把敵人幹掉，那成本實在太高了」，如果這社會不能用共融的精神，只是讓這社會更加混亂而已。

對於外界認為郭柯兩人有意在2024佈局，柯文哲回應說，台灣社會已經進入高度流動那種，板塊很不穩定，對未來四年後的事情，若要準備是要準備，但也不要做太多臆測或是想像，所以該做的準備、做準備，剩下幾天去決定就好了，也不用想太多。

「這很正常啊，我們兩個這種個性這麼強烈的人，意見完全一樣才是怪事。」柯文哲強調，親民黨主席宋楚瑜講的也對，他說合作常常不一定要兩個人完全一樣，這是台灣政治上一個新思維，兩個意見很多不一樣，但是還是可以合作，可以合作的項目合作，不能合作的項目就算了、各幹各的，「至少我們追求國家效率、國家治理這一樣，還有至少我們有共同支持的李縉穎」。

對於郭台銘重提0到6歲國家養政策，柯文哲受訪時也指出，0到6歲國家養其實也是可以，但是就是細節要講清楚，實際要執政的就知道，要不要排富，還有要不要政策引導作用，細節還是要講，老實講財源也是一大問題。

柯文哲說，有人說台灣的負債對GDP來講佔比不是很高，日本更高，「所以台灣的財政紀律怎樣才是財政紀律，這有不同的解釋」，但實際上有研究過，隱藏性債務太多，這才是大問題，「因為畢竟誠實不是台灣政治的特色」。

柯文哲直言，中央政府總預算平衡，「問題是你那個國防預算，跟前瞻計畫這種特別預算都不放在裡面，當然平衡啊，問題是把這個擺進去怎麼會平衡」，不過台灣少子化的確是大問題，大家都曉得，我們人口結構會變未來30年，台灣整個國家上很困難處理的問題。

柯文哲表示，政策當然可以提出，不過細節還是要講一下，方向大家都沒問題，台灣最大的問題是執行力，北市府資本額預算執行率只有77%，「我看其他縣市不服氣把數字拿出來看，一定比77%更低」。

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