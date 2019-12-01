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樹林濟安宮五朝清醮30神尊齊遶境　白沙屯媽祖一同逗陣熱鬧

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▲ 樹林濟安宮五朝清醮30神尊齊遶境 白沙屯媽祖一同逗陣熱鬧。（圖／新北市民政局提供）

▲ 樹林濟安宮五朝清醮30神尊齊遶境，白沙屯媽祖一同逗陣熱鬧。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「樹林濟安宮五朝清醮大典」1日舉辦踩街嘉年華，除了濟安宮鎮殿保生大帝，還廣邀全台20間宮廟，超過30座神尊一同遶境，聞名世界的白沙屯拱天宮三媽也在其中，市長侯友宜扶鸞起轎後，隊伍遶境樹林區植福祈安。參與遶境者還能獲贈限量3000份小神衣，吸引全臺各地信徒，場面盛大。

侯友宜表示，濟安宮是樹林、板橋溪崑地區的重要信仰中心，秉持保生大帝慈悲為懷之精神，廟方長期推動公益慈善不遺餘力，每年除了發放各級學校獎助學金，並分送白米、物資給弱勢機構和家庭，還有每年定期2次的捐血送「金磚米」活動，鼓勵捐血，連年獲得本市績優宗教團表揚。

▲ 樹林濟安宮五朝清醮30神尊齊遶境 白沙屯媽祖一同逗陣熱鬧。（圖／新北市民政局提供）

▲ 樹林濟安宮五朝清醮30神尊齊遶境。

樹林濟安宮董事長陳黃綠妹表示，今年適逢建廟230年暨東遷百年，特別舉行「東遷百年、五朝清醮」大典。今天的「為臺灣、為新北祈福踩街嘉年華」為清醮大典中的重要特色活動，由濟安宮保生大帝、白沙屯拱天宮三媽及濟安宮南部交陪境保生大帝等神尊循古禮遶境樹林，還有宋江陣、十二婆姐、十二花擔、龍鳳閣等藝陣前導，遶境隊伍所到之處，熱鬧非凡。

另外，今晚在總醮壇興仁花園夜市內，還有蘭陽戲劇團帶來的「周公法鬥桃花女」歌仔戲，也相當精彩，邀請大家來賞戲，順便和現場北臺灣最大3萬公斤的米龍拍照打卡，祈福求平安。

民政局長柯慶忠表示，「五朝清醮」祭典系列活動至12月9日結束，壓軸的醮典活動自12月5日起接連5天盛大展開，6日到浮州橋下放蓮花燈，7日晚上有精彩的歌舞表演，8日到淡水施放水燈，9日最後有歌仔戲演出大道公傳，歡迎民眾前往體驗百年特色的宗教文化。

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