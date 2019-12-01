▲ 新北好茶與MegaCity大遠百聯名，「冠軍茶鄉」推冬茶席品嚐會。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市自2011年起至今，已連續9年榮獲全國製茶技術競賽冠軍，茶品質備受肯定，為名副其實的「冠軍茶鄉」。今年冬茶也結合「衛生安全製茶廠」，與MegaCity板橋大遠百首度聯名推出茶席品嚐會，11月29日至12月1日邀請2019年度獲評4、5星級製茶廠大師於現場沖泡「熊青ㄟ」冬茶給民眾嚐鮮，為今年度冬茶暖場。

農業局指出，新北市茶葉生產面積750公頃，年產量400噸，產值約11億元，不僅是包種茶發源地，也是最大包種茶產區，產量、品質、技術，皆為全國之冠，至今已連續9屆奪得全國部分發酵茶製茶技術競賽冠軍，出產的好茶品質備受肯定，是名副其實的「冠軍茶鄉」。

▲ 新北市長侯友宜頒發感謝狀給遠東百貨總經理徐雪芳（右）。

農業局表示，為了讓大家更了解新北市所出產的茶葉是「品質、安全、衛生」兼備的好茶，邀請民眾在產季或非產季期間，能帶著旅遊地圖一同來新北各大製茶廠品茗。今年也首次推出5大旅遊路線，冬茶期間可以走遍坪林茶區各大旅遊秘境，目前各類遊程持續報名中，歡迎大家上新北好茶官網報名。

接下來連續三天11月29、30日及12月1日下午2至4時及晚上7至9時，將由6位製茶廠代表在MegaCity板橋大遠百9樓威尼斯廣場擺設茶席，邀請大家來遠東百貨周年慶血拚的同時，可以駐足威尼斯廣場一品新北各類特色茶風味。

12月7、8、14、15日坪林產地推廣也安排了「茶鄉一日遊-暢遊5大小旅行路線」、「茶事體驗營」、「大型流水麵線體驗」、「復古人力車遊坪林」、並與在地的地方創生團隊合作，規劃老街裝置藝術及老街一系列精彩活動，將在地特色融入。

冬茶上市之時，來坪林有喝、有玩又有拿，歡迎闔家來走訪坪林。12月21、22日也舉辦消費地展售會，新北好茶進軍台北市，在捷運善導寺旁的希望廣場也都買的到。更多活動詳情可於新北市農業局網站查詢：https://www.agriculture.ntpc.gov.tw/cht/index.php。

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