▲《孤戀花》創作手稿首次亮相，84歲寶島歌后紀露霞熱力開唱。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

高齡84歲的寶島歌后紀露霞寶刀未老，用優美嗓音演唱著《望你早！歸》、《孤戀花》兩首膾炙人口的經典臺語歌謠，讓臺下觀眾如癡如醉。今年適逢作曲家楊三郎的百歲冥誕，新北市立圖書館特別於30日舉辦「永恆的孤戀花」紀念音樂會與特展，除了邀請到紀露霞、李靜美等資深音樂人演唱代表作品，楊三郎珍貴創作手稿，也是首次亮相。

新北市立圖書館表示，今年是以《孤戀花》、《望你早歸》、《秋風夜雨》、《港都夜雨》等歌曲聞名歌壇的臺灣知名作曲家楊三郎百年誕辰，為了紀念他對臺灣音樂的發展，以及推動在地文化，圖書館特別舉辦了「永恆的孤戀花」楊三郎的音樂手稿特展以及紀念音樂會，除了展出圖書館典藏，首次公開亮相的77件包含楊三郎創作手稿、自傳、回憶錄、與學生陳和平暢談音樂的親筆書信、以及照片等，讓大家可以回憶與悼念臺灣民謠界的音樂泰斗的風采。

▲ 左起：楊三郎大女婿潘善建、大女兒楊素惠、三女兒楊芳玫、三女婿林哲夫等，家屬特別出席楊三郎的百歲冥誕音樂盛會。

30日的紀念音樂會中，邀請到高齡84歲的寶島歌后紀露霞、資深歌手李靜美、擔任樂手的前台視大樂團首席鋼琴葉瑞松老師、以及永和網溪國小的管樂團，演出楊三郎揚名歌壇的處女作《望你早歸》，以及《孤戀花》、《秋怨》、《台北上午零時》、《港都夜雨》、《春風歌聲》等多首經典代表作；楊三郎女兒等家屬也特別出席，使這場盛會更深具意義。透過演唱及演奏，帶大家循著這些膾炙人口的經典臺語音樂的軌跡，認識這位對後世音樂有深遠影響的作曲家。

「永恆的孤戀花」楊三郎百歲冥誕特展，將於新北市立圖書館總館展出至12月30日止，12月5日至19日還有臉書留言抽獎活動；12月7日永和分館「楊三郎的音樂故事旅程」楊三郎女兒楊芳玫女士將和大家分享父親的生平故事，並且搭配走讀活動，帶大家實際探訪楊三郎的出生地。相關活動訊息請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw/，洽詢電話：02-2953-7868。

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