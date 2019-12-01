　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北市農業推廣教育聯合成果展　台北希望廣場熱鬧盛大登場

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 新北市農業推廣教育聯合成果展 台北希望廣場熱鬧盛大登場。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北市農業推廣教育聯合成果展，台北希望廣場熱鬧盛大登場。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農會舉辦「新北市2019年度農業推廣教育聯合成果展」，於11月30日至12月1日上午10時至下午7時，在臺北希望廣場風光展開，向大家呈現今年度新北市農業推廣的成果，歡迎各位蒞臨現場共襄盛舉！

農業局表示，為充分展現新北市農業推廣成果，本次展覽會場劃分為「家政專區」、「四健專區」、「農事青農專區」及「DIY活動區」等4大區域，家政專區由板橋、土城、泰山及林口等4區農會推出展售，展示各區農會家政班成員精心設計的手工皮包、編織毛衣、編織籃、拼布包及皮雕等各式手工藝品。

▲ 新北市農業推廣教育聯合成果展 台北希望廣場熱鬧盛大登場。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北市天芳茶行。

農業局說，四健專區由板橋、三芝、石門、汐止、林口、蘆洲、金山及深坑等8家農會輪流展售，由四健會員推出環保手提袋、鑰匙圈及茶皂等創意精品，喜歡農村創意小物的朋友們一定要來走走。

農事青農專區由新北市青農聯誼會副會長吳鴻銘領銜，與吳憶宜、張証盛、陳錠鋐、黃耀寬、邵章奇、蔡明憲及謝淑娟等8位青農聯合展售，現場販售最新鮮的九孔、蜂蜜、茶葉及蔬菜等新北市農漁特產，歡迎各位來現場盡情選購。

此外，凡活動期間於希望廣場消費滿100元，即可獲得點數1點，集滿5點即可兌換免費的DIY活動，11月30日由平溪、中和區農會，帶領大家共同製作蝶谷巴特及一口粽，12月1日由新北市青農聯誼會會長王御庭帶領現場大小朋友們，體驗多肉盆栽裝飾等DIY課程，每日限量40個名額。

▲ 新北市農業推廣教育聯合成果展 台北希望廣場熱鬧盛大登場。（圖／新北市農業局提供）

▲ 新北市青農聯誼會。

新北市農會林溪水理事長表示，新北市各地區農會與青農都相當致力於地方農業推廣教育工作，農業推廣工作多樣且繁雜，從食農教育、提供農業技術諮詢到培養農村青年、婦女專業課程與技術，皆屬於農業推廣工作範疇，執行起來相當辛苦；農會也相當重視各地區青農的發展，致力將新北市農業傳承給下一代，因此辦理每年一度成果展，為農業推廣人員與青農一年的努力增添一份榮耀。

農業局表示，透過本次農業推廣教育聯合成果展，可以將本市的農事、四健、家政等成果傳播出去；一方面讓民眾瞭解農業推廣的內容，另一方面民眾至現場走走，也可以在此直接向青農購入當季當令最新鮮、安全的農特產品，縮短從產地到餐桌的距離，落實地產地銷的理念。

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

▲ 新北市農業推廣教育聯合成果展 台北希望廣場熱鬧盛大登場。（圖／新北市農業局提供）

▲ 現烤鮑魚。

▲ 新北市農業推廣教育聯合成果展 台北希望廣場熱鬧盛大登場。（圖／新北市農業局提供）

▲ 家政班成果展。

ET快訊
12星座2020年事業運！水瓶遭逢劇變「收不到錢」　唐綺陽：
大陸瘋傳「封殺藝人名單」業界人證實：收到了！　6地雷一踩毀了
快訊／衛福部科長嗆醫學生！稱「帳號被盜」撇責　政風處秒打臉
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

《孤戀花》創作手稿首次亮相　84歲寶島歌后紀露霞熱力開唱

新北市農業推廣教育聯合成果展　台北希望廣場熱鬧盛大登場

新北好茶與MegaCity大遠百聯名　「冠軍茶鄉」推冬茶席品嚐會

2019新北藥師佛文化節　佛系「Q寶吉祥物」桌遊玩心靈饗宴

維護美好環境人人有責　黃偉哲籲環保志工從己做起

台南設計週翻轉新時尚　黃偉哲：展現台南設計創新轉變的力量與驕傲

台南牛肉節鮮美登場　黃偉哲推廣台南的高品質牛肉

同樣是法律人我和他們不一樣　吳志揚：「我幫助人民」

載運生雞糞未依規定申請「雞糞清運遞送聯單」　台東環保局重罰6萬

國際身心障礙者園遊會　鼓勵身障朋友走出戶外與社會對話

伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友

血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

迪麗熱巴禮服滑下來…胸口差點走光！　明道「貼心小動作」超紳士

陳意涵「假乾杯真偷看」老公捏黏土　許富翔打小報告：老師她偷看我答案ＸＤ

他結婚8年最深體悟！小事=紀念日　努力經營生活「別失去了才想珍惜」

毛加恩婚禮提到高以翔「哭成一片」　伴郎團位置...永遠缺席了!

買菜未歸！夫急尋「見妻死輪下」　崩潰哭喊飆罵：你到底怎麼撞的

11歲男童寒風中陪母擺攤賣地瓜　騎樓「借光夜讀」：想當警察保護媽

《孤戀花》創作手稿首次亮相　84歲寶島歌后紀露霞熱力開唱

新北市農業推廣教育聯合成果展　台北希望廣場熱鬧盛大登場

新北好茶與MegaCity大遠百聯名　「冠軍茶鄉」推冬茶席品嚐會

2019新北藥師佛文化節　佛系「Q寶吉祥物」桌遊玩心靈饗宴

維護美好環境人人有責　黃偉哲籲環保志工從己做起

台南設計週翻轉新時尚　黃偉哲：展現台南設計創新轉變的力量與驕傲

台南牛肉節鮮美登場　黃偉哲推廣台南的高品質牛肉

同樣是法律人我和他們不一樣　吳志揚：「我幫助人民」

載運生雞糞未依規定申請「雞糞清運遞送聯單」　台東環保局重罰6萬

國際身心障礙者園遊會　鼓勵身障朋友走出戶外與社會對話

《孤戀花》創作手稿首次亮相　84歲寶島歌后紀露霞熱力開唱

KARA妮可想念「具荷拉傻傻的笑容」　心碎PO舊照：還有好多話想說

新北市農業推廣教育聯合成果展　台北希望廣場熱鬧盛大登場

周科長要的1500元在這！大學生PO「捐款圖」感謝：正義的力量

迪士尼公主對戒、手錶超氣質！沒男友又怎樣　改揪閨蜜見證友誼

休旅車跑山白煙狂噴！騎士驚恐喊「你車要燒了」　秒成巨大火球

強力臨檢再1發　安平警連3天威力掃蕩八大行業

新北好茶與MegaCity大遠百聯名　「冠軍茶鄉」推冬茶席品嚐會

2019新北藥師佛文化節　佛系「Q寶吉祥物」桌遊玩心靈饗宴

紫外線可治皮膚病？　專家列出「可用疾病」...3種人不適用！

飛翔過馬路想鬆手　黑人反應網讚：很多爸爸做不到！

地方熱門新聞

永康警12月1日起加強取締違規停車

台南設計週翻轉新時尚

維護美好環境人人有責

台南牛肉節鮮美登場

參選立委　吳志揚楊梅競選總部成立

要贏新潮流票投林燕祝

嘉市花海節遍地開花超美麗

陳明文中埔後援會成立管碧玲、詹雅雯力挺

黑面仔大兒子林俊毅　獲師鐸獎

台南嫁女兒插曲…林志玲隱藏細心反應

國際身心障礙者園遊會鼓勵身障朋友走出戶外

免插電童玩嘉年華　找回跨世代童年回憶

哈密瓜表皮紋路像蕾絲邊　婚紗設計公司主管種哈密瓜

老先生遇車禍不幸往生警幫他回家

更多熱門

相關新聞

新北好茶與百貨　推冬茶席品嚐會

新北好茶與百貨　推冬茶席品嚐會

新北市自2011年起至今，已連續9年榮獲全國製茶技術競賽冠軍，茶品質備受肯定，為名副其實的「冠軍茶鄉」。今年冬茶也結合「衛生安全製茶廠」，與MegaCity板橋大遠百首度聯名推出茶席品嚐會，11月29日至12月1日邀請2019年度獲評4、5星級製茶廠大師於現場沖泡「熊青ㄟ」冬茶給民眾嚐鮮。

2019新北藥師佛文化節

2019新北藥師佛文化節

限量悠遊卡被搞丟！男友一句話讓她心死

限量悠遊卡被搞丟！男友一句話讓她心死

新北市立圖書館「國際移民日」

新北市立圖書館「國際移民日」

行車母湯滑手機　新北警加強取締紅單增3倍

行車母湯滑手機　新北警加強取締紅單增3倍

關鍵字：

新北農會農業成果展

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

12星座2020年事業運！水瓶遭逢劇變「小心收不到錢」

毛加恩婚禮「播高以翔影片」

每天灌5公升可樂！23歲妹瘦20公斤...醫師一看：慘了

陸劇瘋傳「封殺藝人名單」業界人證實：收到了！

高以翔長眠地有「陰宅豪宅」稱號

JIMIN現代舞美哭！跳完驚：歪腰

壓到腳了好痛！戲精喵皺眉推開哥

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

他偷吃被發現！妻抓下體使力捏爆...直接痛到死

坐荷航飛了11小時　乘客竟又回原地

太妍護少時嗆聲：別捏造記憶了！

眼鏡蛇遭重擊而死　切腹驚見蟒蛇卡腹中

寧波現場／女粉爆高以翔「暖舉」：晚上難過到睡不著

挖掘高以翔出道　王鈞淚自責：我們把人家寶貝弄丟了…

更多

最夯影音

更多
伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友

伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友
血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

迪麗熱巴禮服滑下來…胸口差點走光！　明道「貼心小動作」超紳士

迪麗熱巴禮服滑下來…胸口差點走光！　明道「貼心小動作」超紳士

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面