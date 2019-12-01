▲ 新北市農業推廣教育聯合成果展，台北希望廣場熱鬧盛大登場。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農會舉辦「新北市2019年度農業推廣教育聯合成果展」，於11月30日至12月1日上午10時至下午7時，在臺北希望廣場風光展開，向大家呈現今年度新北市農業推廣的成果，歡迎各位蒞臨現場共襄盛舉！

農業局表示，為充分展現新北市農業推廣成果，本次展覽會場劃分為「家政專區」、「四健專區」、「農事青農專區」及「DIY活動區」等4大區域，家政專區由板橋、土城、泰山及林口等4區農會推出展售，展示各區農會家政班成員精心設計的手工皮包、編織毛衣、編織籃、拼布包及皮雕等各式手工藝品。

▲ 新北市天芳茶行。

農業局說，四健專區由板橋、三芝、石門、汐止、林口、蘆洲、金山及深坑等8家農會輪流展售，由四健會員推出環保手提袋、鑰匙圈及茶皂等創意精品，喜歡農村創意小物的朋友們一定要來走走。

農事青農專區由新北市青農聯誼會副會長吳鴻銘領銜，與吳憶宜、張証盛、陳錠鋐、黃耀寬、邵章奇、蔡明憲及謝淑娟等8位青農聯合展售，現場販售最新鮮的九孔、蜂蜜、茶葉及蔬菜等新北市農漁特產，歡迎各位來現場盡情選購。

此外，凡活動期間於希望廣場消費滿100元，即可獲得點數1點，集滿5點即可兌換免費的DIY活動，11月30日由平溪、中和區農會，帶領大家共同製作蝶谷巴特及一口粽，12月1日由新北市青農聯誼會會長王御庭帶領現場大小朋友們，體驗多肉盆栽裝飾等DIY課程，每日限量40個名額。

▲ 新北市青農聯誼會。

新北市農會林溪水理事長表示，新北市各地區農會與青農都相當致力於地方農業推廣教育工作，農業推廣工作多樣且繁雜，從食農教育、提供農業技術諮詢到培養農村青年、婦女專業課程與技術，皆屬於農業推廣工作範疇，執行起來相當辛苦；農會也相當重視各地區青農的發展，致力將新北市農業傳承給下一代，因此辦理每年一度成果展，為農業推廣人員與青農一年的努力增添一份榮耀。

農業局表示，透過本次農業推廣教育聯合成果展，可以將本市的農事、四健、家政等成果傳播出去；一方面讓民眾瞭解農業推廣的內容，另一方面民眾至現場走走，也可以在此直接向青農購入當季當令最新鮮、安全的農特產品，縮短從產地到餐桌的距離，落實地產地銷的理念。

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▲ 現烤鮑魚。

▲ 家政班成果展。