失智男出門洗腎卻迷路　暖警專車送醫...護理師急問：他跑去哪裡？

▲81歲林男出門洗腎卻迷路，天氣炎熱加上疲累，倒坐路邊草地休息。（圖／讀者提供）

記者白珈陽／台中報導

台中81歲林姓男子日前出門洗腎，卻因當天炎熱又走到迷路，累得坐在路邊草地，有熱心民眾見狀報警協助，警方獲報趕赴現場，並將只知道自己姓名的林男帶到他所描述的醫院，詢問醫院後，才知道林當天預約洗腎卻遲遲未到，院方跟家屬正急著找他，林男的兒子看到警方平安將父親送達，終於鬆了口氣。

台中市第三警分局東區分駐所警員石志中、鄭宗聖，16日下午1時許執行巡邏勤務時接獲民眾報案，稱在振興路一帶疑似有迷途老人。警方前往發現，81歲的林姓男子坐在路旁草地內，一臉無助，他向員警表示自己要到東區的醫院洗腎，沒想到走著走著卻迷路了，由於日正當中，又熱又累只好坐在路邊休息。

員警透過人臉辨識系統確認林男身分，閒聊中得知他有長期洗腎病史，便直接載他至其所述的醫院詢問。才剛走出巡邏車，就有護理師走向他們問：「他跑去哪裡？」，原來，林男是該醫院的常客，當天原本要至醫院洗腎，到了看診時間卻一直沒有出現，院方跟家屬都心急如焚。

▲警方將林男送至醫院，有護理師走向他們問：「他跑去哪裡？」

高齡81歲的林姓男子罹患失智症思緒混亂，幸好沒有忘記就醫的醫院，林男的兒子接獲通知後趕到醫院，不斷地向員警道謝，幸好有警方熱心協助，才能讓父親免於發生意外。

警方提醒，若家中有失智老人或容易走失的家屬，除了平日多加留意，也可向市政府社會局申請防走失手鍊，或是在衣物縫上聯繫方式，讓警方能夠快速聯繫家屬，避免發生意外。

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