越晚越冷！冷氣團來襲「一張圖看一周天氣」　最冷12°C、周三起全台雨3天

▲今年入冬首波大陸冷氣團今晚報到，周一晚至周二清晨最冷，中部以北低溫探12度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！今年入冬首波大陸冷氣團晚間南下，中部以北、東北部越晚越冷，溫度有機會下探17、18度，且桃園以北、宜花地區也會漸轉為有局部短暫雨天氣。氣象局表示，周一白天起，北部有感降溫，整天高溫不到20度，這波最冷的時間點則在周二，空曠地區最低溫下探12度，周三到周五北冕颱風水氣北飄，全台將轉雨。

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▲今年入冬首波冷氣團南下，晚起中部以北及東北部越晚越冷。（圖／記者季相儒攝）

氣象局表示，今天（1日）清晨各地低溫約在18至20度左右，白天大致為偏東風，是較為穩定暖和的天氣型態，但隨著今晚入冬首波大陸冷氣團南下，晚起中部以北及東北部越晚越冷，溫度有機會下探17、18度；桃園以北及宜花會逐漸轉為有局部短暫雨的天氣。

▲周一、二天冷涼，周三起全台有雨，北台有較大雨勢。（圖／中央氣象局）

今年首波大陸冷氣團周日深夜報到，周一溫度由北而南逐漸下降，北部及東半部今天白天高溫還有25、26度，但明天起明顯轉冷，整天濕冷高溫不到20度，變冷感受相當明顯。北部及宜蘭周一天氣陰雨，溫度則是越晚越冷；中部及花東地區白天也開始有轉涼的感覺，尤其花東雲多有短暫雨勢，感受更明顯。

雖然周一南部白天仍然晴朗溫暖，不過入夜後也明顯轉冷，這波冷氣團以周二清晨最冷，中部以北及宜蘭將下探12度，其他地區也在15度左右。周二白天開始，北部及東半部雨勢會趨緩下來，甚至偶爾陽光會出來和大家見面，但整天溫度還是偏涼；中南部則維持晴朗，日夜溫差較大。

▲氣象局預報，下周四晚到下周五清晨，水氣多加上溫度偏低，玉山、合歡山有機會降下今年入冬首波初雪。（圖／資料照／交通部）

周三至周五持續受到東北季風影響，雖然冷空氣強度減弱，可是溫度還來不及回升，再加上北冕颱風水氣北移至台灣上空，各地一整天仍較涼，全台有雨，北台灣更要注意有局部較大雨勢。

另外，這段時間水氣偏多，3000公尺以上高山，如玉山、合歡山，在溫度條件配合下也有局部降雪的可能。由於烏雲罩頂，各地溫度還是偏涼，有些地方白天溫度甚至還比周一、周二還低。

北部和東半部厭世的下雨天有機會在周末改善，中南部甚至可以恢復晴朗穩定的天氣，只是東北季風並沒有減弱，周末天氣還是偏涼。要注意的是，未來一周東北風非常強，提醒沿海地區要留意8-10級的陣風發生，2日苗栗至雲林、澎湖沿海甚至有局部11級強風，前往海邊活動要注意。

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