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今晨12.2℃！明晚變天「濕涼微冷多雨」下探13度　高山初雪時間曝

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

明晚東北季風南下變天，下週二、三(3、4日)是溫度最低的時候，北部下探14度，中部清晨受到輻射冷卻效應可能僅有13度。另外，吳德榮透露，下週四、五(5、6日)全台有雨，高山甚至迎來入冬首波降雪。

中央氣象局預報員張承傳指出，今(30)日東北季風稍減弱，清晨前東北部及大台北地區水氣仍多，容易有短暫下雨的現象，白天之後，大台北水氣減少，剩下東半部及恆春半島降雨機率仍高，西半部則大多為多雲到晴的天氣，只有北部地區有些零星降雨。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，早晚仍涼，各地低溫約16-19度，白天東北部及東部雲量偏多，高溫只有22、23度，仍有涼意，其他地方則較為舒適溫暖，北部及東南部高溫約24、25度，中南部則可以來到26、27度。根據氣象局資料指出，30日清晨平地最低溫出現在自動測站新竹峨眉自動測站，溫度僅有12.2度。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲清晨5點溫度分布圖。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，今(30日)晨冷空氣減弱，但輻射冷卻強的地區氣溫仍低；截至5：08大台北平地最低溫約在14至17度(新北新店區14.4度、台北南港區17.5度)，桃園大溪區14.4度；中南部因輻射冷卻，低溫仍在14、15度左右(嘉義東區14.7度、高雄內門區13.5度)。

吳德榮表示，今、明(30、1日)兩天北部晴時多雲、中南部晴朗穩定；各地白天舒適、早晚涼。北海岸、北部山區、東半部有零星短暫降雨的機率。今日北部氣溫約在15至27度、中部15至29度、南部15至31度、東部15至29度。

明(1日)晚起又一波冷空氣開始南下，仍屬「東北季風」的強度。下週一、二(2、3日)北台灣轉冷，下週二清晨降至最低(北台灣空曠平地約13至15度)，要注意保暖。下週一北部、東半部有局部雨；下週二轉乾，北海岸、北部山區及東半部仍有局部短暫雨；背風面影響較小、氣溫略降，仍為晴朗穩定、白天舒適早晚微冷的天氣。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲雷達合成回波圖。

吳德榮透露，北冕颱風下週三(4日)強「垂直風切」將其水氣往台灣輸送，各地雲量漸增，降雨機率愈晚愈高；下週四、五(5、6日)水氣籠罩全台，除了使迎風面及山區降雨量大增，背風面的中南部也有降雨，仍形成冬季少見的「全台濕涼微冷又多雨」的天氣型態，要特別注意！下週五晚另一波強冷空氣南下，漸轉乾冷。

不過，儘管下週四、五東北季風的冷空氣正在減弱；但台灣上空3千至4千公尺的大氣，下週四下半天至週五、仍將先後降至零度以下；配合「北冕」朝台灣輸送的水氣，有機會帶來入冬以來「首波」明顯的「高山降雪」。

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