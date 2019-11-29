入冬首波初雪要來了！玉山、合歡山「飄雪時間點」曝　下周最低溫探13°C

▲合歡山下雪景況。（圖／資料照／合歡山賞雪機動團粉絲專頁授權提供，社友唐克壇攝）

記者賴文萱／台北報導

今年入冬首波降雪機會要來了！氣象局表示，新一波東北季風周日晚來襲，將一路影響到下周五，最冷的兩波時間點落在下周二、下周五清晨，中部以北最低溫探13度。其中，下周四、五南方水氣多，再加上溫度偏低，3000公尺以上高山包含玉山、合歡山有降雪機會。

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▲周末2天氣溫回升，西半部為多雲到晴好天氣，但周日晚起又要變天。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

氣象預報員張承傳表示，周末2天東北季風減弱，降雨也減少，西半部為多雲到晴好天氣，僅剩東半部、恆春半島有短暫雨，北部氣溫可回升到25-26度，中南部27-28度。

但周日晚起，又有新一波東北季風增強，將一路影響到下周五，最冷的二波時間點落在下周二、下周五清晨，中部以北低溫下探13度，不過，台北目前預報15度，尚未達到冷氣團的標準。

▲中颱北冕持續增強，氣象局估周日有機會達強颱，下周四五水氣北飄全台有雨。（圖／中央氣象局）

至於降雨部分，下周三前以北部東半部有局部短暫雨為主，下周四、五北冕颱風移到南海，水氣將北漂，屆時全台都有水氣，並以北部、東北部雨勢較為持續，但中南部也會有局部降雨。

▲氣象局預報，下周四晚到下周五清晨，水氣多加上溫度偏低，玉山、合歡山有機會降下今年入冬首波初雪。（圖／資料照／交通部）

下周四晚到周五清晨是水氣最多的時候，加上溫度偏低，氣象局也預報3000公尺以上高山，如玉山、合歡山，有下雪可能，若屆時真的飄雪，將會是今年入冬以來的第一波降雪。另外，中颱北冕目前持續增強，氣象局說，周日北冕強度有機會到達強颱等級，未來路徑會朝菲律賓方向前進。

▲周末回溫後，下周日晚起又迎新一波冷空氣，桃園以北、宜蘭將轉雨。（圖／翻攝自天氣風險）

天氣風險則分析，冷空氣一波波接力，明天冷空氣減弱、轉偏東風後，北部白天的氣溫會明顯回升至25-26度，越靠東邊降雨機率較高（基隆東北角、新北市與台北市東側），其他地方有機會見到陽光；中、南部持續穩定天氣；東部的宜蘭、北花蓮則可能有短暫陣雨。

周日深夜另波冷空氣南下，桃園以北、宜蘭都將轉為有雨的天氣，氣溫也明顯下滑。下周一、二北部低溫將來到14-15度，白天高溫不超過20度，全天都是濕濕冷冷的天氣；中、南部仍是好天氣，但預估夜間會有明顯的輻射冷卻作用，局部低溫可能比北部還冷，日夜溫差非常大。

下周二之後，北冕颱風預計會通過菲律賓、進入巴士海峽，同時東北風也持續影響。目前預報資料顯示颱風的水氣會「向北甩」，讓台灣附近水氣增多，降雨訊號比較明顯，濕冷的天氣可能還會繼續，等過了周末就會比較明朗。

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