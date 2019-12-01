今晚變天濕冷探12度時間曝　周三起「全台雨3天」！北冕水氣可能降初雪

▲今西半部白天為多雲到晴，但晚起北東將變天有雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

越晚越涼冷！中央氣象局預報員劉沛滕表示，今天（1日）晚間開始東北季風增強，北部、東半部轉為有局部降雨的天氣，周一到周三清晨中部以北低溫約15、16度，局部地區將下探約13度；周三到周五受到南邊北冕颱風的水氣影響，全台都容易下雨，其中周四、周五3000公尺以上高山有機會降下初雪。本周有兩波冷空氣接力降溫，他說，周末那波有機會達到入冬首波「大陸冷氣團」。

根據氣象局觀測，今晨全台最低溫人工測站出現在板橋的16.4度，如果是自動測站則為大溪永福的13.6度。劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今白天東北風減弱，西半部為多雲到晴，而東半部、東北角到恆春半島白天有局部短暫雨；氣溫比較回升，北部約26度，中南部約27、28度。

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劉沛滕說，今晚北方冷高壓南下、東北季風增強，到周一北部和東半部有局部降雨，桃園以北都有明顯下雨情形；周一到周三、尤其是周二、周三，中部以北低溫約15、16度，局部地區如近山區將下探約13度；周末又有一波東北季風增強，預估有機會比這波強一些，有達到冷氣團的機率，還要觀察。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

劉沛滕表示，周三白天開始，南邊北冕颱風的水氣帶上來，一直到周五全台都容易下雨；且周四、周五因北冕水氣有機會衝上來，加上東北季風比較強，3000公尺以上高山有機會下雪。

氣象局觀測，中度颱風北冕今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南方1590公里海面上。劉沛滕說，北冕今和周一有機會增強為強颱，預計周二、周三通過菲律賓來到南海，周三到周五水氣隨著氣流北上，全台都容易下雨。

氣象專家吳德榮則在「三立準氣象·老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今晚冷空氣南下，北台灣開始降溫下雨，周一、周二北台灣轉冷，周一晚、周二晨降至最低，北台灣空曠平地約可降至12、 13度，台北市接近14度，有挑戰首波冷氣團的機率。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼北冕水氣周三起帶上來，全台3天有雨。（圖／氣象局）

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）