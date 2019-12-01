快訊／強度升級！入冬首波冷氣團今晚報到　高溫一夜暴跌「最低溫12°C」

▲今年入冬首波大陸冷氣團今晚報到，周一晚至周二清晨最冷，中部以北低溫探12度。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今年入冬首波大陸冷氣團要來了！根據氣象局最新預報，今晚東北季風強度升級為冷氣團，為今年入冬首波冷氣團南下，中部以北、東北部天氣將明顯轉冷，最冷時候落在周一晚間到周二清晨，中部以北沿海空曠地區最低溫下探12度。北部高溫也會明顯下滑，從今天的26度，暴跌到20度以下。其中，下周四、五南方水氣多，再加上溫度偏低，3000公尺以上高山包含玉山、合歡山有降雪機會。

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▲周末2天氣溫回升，西半部為多雲到晴好天氣，但周日晚起又要變天。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

氣象預報員林定宜表示，今年入冬首波冷氣團晚間南下，中部以北、東北部天氣明顯轉冷，最冷時候落在周一晚間到周二清晨，中部以北沿海空曠地區最低溫下探12度。其中，北部高溫將明顯下滑，從今天白天高溫還有26度，到了明天，就會暴跌到20度以下，另外，桃園以北、東半部有短暫雨可能。南部地區白天溫度也會微下滑約24度，日夜溫差大。

到了下周三、四、五，雖然已非大陸冷氣團影響，但仍屬東北季風影響天氣，北部整天溫度約15-18度。周四、五北冕颱風移到南海附近，水氣將北漂，屆時全台有雨，各地下雨時間長，也會有局部較大雨勢。

▲氣象局預報，下周四晚到下周五清晨，水氣多加上溫度偏低，玉山、合歡山有機會降下今年入冬首波初雪。（圖／資料照／交通部）

在水氣及低溫相互配合下，周四晚到周五清晨，氣象局也預報3000公尺以上高山，如玉山、合歡山有降雪機率。各地雨勢要到周六以後才會緩和下來，但東北季風持續影響下，溫度還不會有明顯回升。

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