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再拔樁宗教界？蔡英文今上午秘訪中台禪寺

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▲▼蔡英文1日行程滿檔，上午到中台禪寺，下午趕到新北市出席競選總部成立大會。。（圖／中評社）

▲蔡英文1日行程滿檔，上午到中台禪寺，下午趕到新北市出席競選總部成立大會。（圖／中評社）

圖文／中評社

蔡英文拼連任，積極爭取宗教界支持。蔡繼11月中旬與「國會政黨聯盟」主席悟覺妙天會面，今天上午參訪南投縣埔里鎮中台禪寺，由住持見燈大和尚接待，但行程不公開。寺方僅稱是參與祈福法會，相關人士也不願談會面內容。

「總統府」秘書長陳菊今日下午被問到是否陪同前往中台禪寺？陳予以否認，只說「以前去過」。

妙天自今年中韓國瑜參加國民黨黨內初選時即大力相挺，並曾於受訪時公開表示力挺韓國瑜 ，昨日接受《自由時報》專訪則改稱支持蔡英文連任。

韓國瑜11月初才參訪中台禪寺，蔡英文今天上午9時許也前往參訪，但寺方相當低調，僅稱蔡是來參加寺方舉行的祈福法會，行程不公開，也不開放媒體採訪。蔡此次造訪與韓一樣，同由住持見燈大和尚接待，停留約1小時即離去。

中台禪寺與佛光山、法鼓山、慈濟名列台灣佛教四大山頭，是中部具指標性的宗教聖地，海內外信徒眾多，每逢大選就成為各陣營兵家必爭之地，今年也被藍、綠等政黨鎖定搶攻宗教票，韓、蔡兩人因此也接連前往拜訪。

▲▼蔡英文1日行程滿檔，上午到中台禪寺，下午趕到新北市出席競選總部成立大會。。（圖／中評社）

▲上午到中台禪寺。（圖／中評社）

中台禪寺開山方丈惟覺老和尚過去曾多次公開挺藍批綠，被外界認為政治立場鮮明，惟覺圓寂後接位住持的見燈大和尚行事作風較保守，政黨傾向、言論也轉趨低調，近期先後不公開的接待韓、蔡，其大選的支持動向備受關注。

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