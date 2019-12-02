韓國瑜深夜發文：我以手覆心再說一遍，我支持中華民國，反對一國兩制

▲韓國瑜呼籲，勿用抹黑抹紅手段來增加選票。（圖／記者洪正達攝）



記者董美琪／綜合報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜在今年3月出訪大陸拚經濟，因拜會香港中聯辦官員、國台辦主任等，被高雄市議員陳致中等人告發涉嫌「外患罪」，現在檢察官調查後，確認韓國瑜表達支持「九二共識」，並不等於支持「一國兩制」，查無不法事證簽結。韓國瑜深夜也發文再度重申「愚蠢的政客發芒果乾恐嚇人民」、「反對一國兩制不是民進黨的專利」。

今天高分檢正式簽結陳致中議員不實控告本人涉及外患罪一案，不只證明我韓國瑜沒有支持一國兩制，也進一步認證實了民進黨一再混淆「九二共識」就是「一國兩制」的芒果乾是假的。

為了讓高雄走出台灣、迎向世界，我在去年底就任後，就帶領高雄市府官員、市議員陸續前往美國、澳門、大陸、香港以及東南亞國家等地進行拜訪，積極推銷高雄。我一直本著初心，希望讓貨出得去，人進得來，讓世界看見高雄。

▲韓國瑜1日晚間出席屏東縣聯合競選總部成立，主辦單位宣布現場參與人數達3萬人。（圖／韓國瑜競選辦公室提供）



今年前10個月，我們高雄農產品出口額已經達到過去兩年的三倍，這是所有農民朋友們的辛勞努力所致，我同時也要感謝主管業務吳芳銘局長的積極推動與協助。未來，我希望不只是高雄，全台灣都能夠貨出去、人進來，讓世界看見台灣。

我再次呼籲所有參選人應該回歸政策論述，拿出真心實意為人民謀福利，為未來臺灣的經濟、教育、外交和社會發展做出努力，而不是用廉價的抹黑抹紅手段來增加選票，不但扭曲事實，同時也扭曲了台灣的未來。

反對一國兩制不是民進黨的專利，中華民國是擁有主權的國家，在我們堅持自由民主的主軸下，「今日香港，明日台灣」是絕對不可能發生的。所以，我以手覆心再說一遍，我支持中華民國，反對一國兩制，為了中華民國，我不怕粉身碎骨，這是我的信念、是我一生的堅持。」

#聰明的政府幫人民找出路

#愚蠢的政客發芒果乾恐嚇人民

▼陳致中轟檢察官簽結告發韓國瑜外患罪的案子，荒唐！不敢辦 。（圖／記者翁進忠攝）



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