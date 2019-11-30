斥資46億！國1增設大雅匝道銜接台74線動土　預定2023年通車

▲國道1號銜接台74工程動土，預計2023年通車。（圖／洪慈庸競總提供）

記者鄧木卿／台中報導

為解決台中市國道1號大雅交流道與中清路周邊瓶頸問題，中央及地方合作共同推動「國道1號增設匝道銜接台74線系統」計畫，30日舉行大雅系統交流道動土典禮，中央全額補助46億元，預計2023年通車。

台中市政府交通局長葉昭甫表示，市府雖然在大雅交流道周邊實施多項交通改善計畫，但交通壅塞的根本問題是國道1號及台74無法銜接，因而影響平面道路交通，相信完工後能徹底解決交通問題。

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交通局說明，市府在2016年完成可行性核定後，去年陸續通過環評專案小組及行政院審查核定，交由交通部展開工程施作，此外，興建中的國道4號台中豐潭段也將於2022年完工，將有效分攤交通負擔、提升運轉效率，強化台中都會區高快速路網內環(台74)與中環(國1、國4、國3)連結。

立委洪慈庸指出，她2016年上任後就多次透過會勘、質詢，爭取到中央全額補助46億元，今年初並由行政院長蘇貞昌與交通部長林佳龍通過審核，未來她將持續追蹤工程進度，要求如期如質完成，以改善壅塞現況，讓交通路網更完善、提升生活機能。

立委沈智慧則說，這項重大工程由前行政院長張善政在2016年拍板定案，卻延宕至今才動工，她說，不能到了選舉才有進度，這樣對台中市民不公平。

沈說，許多進出台中的駕駛，都有被堵在大雅交流道匝口前、「最後1公里上不去、下不來」的不愉快經驗，未來一旦通車，對於西屯、北屯、大雅、神岡、潭子的居民，要透過中清路及台74線通往國道1號，不但非常便利，也會有助台中的經濟發展。

出席動土典禮包括行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍、台中市交通局長葉昭甫，立法委員洪慈庸、沈智慧、江啟臣、黃國書、張廖萬堅及市議員李中、林祈烽、陳成添、曾朝榮、張耀中、蕭隆澤、江肇國也到場，大家都祈求工程順利。

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