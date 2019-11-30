假的！網傳「外媒質疑王立強收綠營錢」 民進黨怒斥刻意誤導：居心何在？





▲網友留言帶風向稱王立強收了民進黨的錢。（圖／翻攝自推特）

記者蔣婕妤／台北報導

共諜「王立強」爭議持續延燒。有部分網友引述新聞，稱外媒報導質疑王立強「收了民進黨的錢」。還原事實真相，其實外媒根本沒有寫到「王立強收的民進黨的錢」等相關說法，該說法僅是某位網友在外媒報導下方的留言內容。對此，民進黨也發出聲明，痛批相關內容根本是惡意誤導，「居心何在？」

自稱中國大陸間諜的王立強（Wang Liqiang，音譯）日前向澳洲情報局投誠，並在澳洲媒體上詳細描述如何影響台灣、香港、澳洲的選舉。澳洲天空電視台引述當地情治官員說法，對王立強的說法「高度懷疑」，研判他在中國大陸情報圈可能只是一個低階、邊緣的小角色，對澳洲當局而言「沒有多大用處」。

澳洲天空電視台透過推特帳號推播新聞。有不具名網友在新聞下方留言帶風向，留言內容提到，認為王立強很有可能收了民進黨的錢，希望藉此影響2020總統大選結果。

不具名網友的留言，卻被台灣網友和部分媒體引述，稱是「外媒報導」王立強收了民進黨的錢。對此，民進黨提出四點聲明駁斥。

民進黨表示，該名網友的說法完全子虛烏有，其指控只是片面之詞，不僅完全沒有提出任何證據，更不具任何參考價值。國內媒體引用不名身份網友（推特帳號今年6月才設立）的指控，發展成一篇外電報導，過程從未向黨中央進行任何查證，對於這樣的刻意誤導，感到十分莫名其妙。

民進黨批評，引用此項指控，除了污衊民進黨，更侮辱澳洲權威媒體人的獨立報導，侮辱新聞採訪自由，企圖將整起事件以陰謀論的方式模糊中國大陸介入台灣大選以及影響世界情報的事實，「居心何在？」

民進黨指出，針對王立強案所指中國大陸滲透周邊民主國家的相關內容，與國際社會同樣高度關注，並且也正透過國際合作管道，了解並釐清相關情勢，希望早日查明真相。澳洲政府並未否認王立強從事中國情報工作，而台灣司法單位也已展開相關調查。針對個案內容，民進黨重申，我們完全尊重國內外相關調查偵辦，不預作定論。

最後，民進黨強調，中國大陸以各種手法介入包括澳洲在內許多民主社會已經不是新聞，類似這種新聞操作也時有所聞。提醒大家共同站在守護自由民主的立場，阻止這些不當的行徑，切莫以訛傳訛，錯亂立場。近日發生數起事件，刻意、惡意將民進黨與「共諜王立強」產生不當關聯，引起坊間耳語及網路上持續傳播不實訊息，譴責此類行為外，亦已適度採取相關法律措施，籲請各界自重，勿觸法網。

▼網傳外媒報導王立強收民進黨錢。（圖／翻攝自網路）

