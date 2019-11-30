澳洲情報單位研判王立強「無情報價值」　韓辦：疑點越來越多

▲中國間諜王立強（Wang William Liqiang，音譯）自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）

記者徐政璿／台北報導

共諜案的真相逐漸明朗，根據澳洲媒體SkyNews報導，澳洲情報當局得出結論，高度懷疑王立強在節目上的指控，研判他應該只是做了一些非常低階的情報工作，對澳洲沒有真正的情報價值，王立強可能是為了尋求庇護。對此，韓國瑜競選辦公室表示，疑點越來越多，請相關司法單位儘速調查。

韓國瑜競辦表示，目前這個案子不斷冒出越來越多疑點，因此韓市長一再呼籲，請相關司法單位儘速調查，讓真相能盡快水落石出。韓市長曾提到，如果大選結束後才查清這名王姓男子真的是詐騙犯呢？讓一名詐騙犯影響台灣總統大選將會是多麼荒謬的事？現在韓市長已經以人格擔保自身清白，同時也希望民進黨盡快查明真相，以確保所有選民的權益不受影響。

韓國瑜日前受訪表示，所有情報系統老前輩提出來質疑王先生根本是冒牌情報員，民進黨所有打手級都跳出來，還有惡意媒體也跑出來妄加評論，希望王先生來台說清楚，「我保證他一下飛機，我肯定要告他」，太誇張，憑什麼一位詐欺犯，可以影響到台灣總統大選跟立委選舉，弄得滿城風雨。

▲▼大陸媒體公布王立強三年前因涉詐騙案受審影片。（圖／翻攝自環球網）