「王立強」只是化名？澳洲記者麥肯錫：這是真名！





▲針對網路謠傳「王立強」是化名，事實查核中心透過電郵和電話求證澳洲記者尼克.麥肯錫（Nick McKenzie），得知「王立強」是真名，並非化名。（圖／翻攝自事實查核中心）

政治中心／綜合報導

自稱中國間諜的王立強（Wang Liqiang，音譯）日前向澳洲情報局投誠，並在澳洲媒體上詳細描述如何影響台灣、香港、澳洲的選舉，但卻在網路上流傳出「王立強」是「化名」的言論。對此，台灣事實查核中心29日表示，經求證澳洲記者尼克.麥肯錫（Nick McKenzie），得知報導中的王立強是真名，未使用任何化名。

「TFC 台灣事實查核中心」29日下午表示，網傳「中共間諜『王立強』只是他受訪的化名」，經查核中心透過電郵和電話，分別求證於澳洲記者尼克.麥肯錫（Nick McKenzie），以及協助調查的澳洲戰略政策研究所分析師周安瀾（Alex Joske），他們指出，報導中的王立強是真名，未使用任何化名。

▲立委王定宇談共諜「王立強」只是化名。（圖／翻攝自王定宇臉書）

「TFC 台灣事實查核中心」提到，且報導此案的調查團隊核實過Wang Liqiang的身分證件，他的中文名寫為王立強，「因此，此傳言是『錯誤』訊息。」

值得注意的是，民進黨立委王定宇25日才在臉書表示，中共官方出具的「王立強」詐欺文書，因為「王立強」這個名字是澳洲編撰的化名而已。民進黨副總統候選人賴清德26日受訪時也強調，國民黨不要站在對岸立場，指控王立強一定是詐欺犯。

這段全長2分34秒的畫面，拍攝地點是光澤縣人民法院的法庭內，內含1個主畫面及7個不同角度的子畫面，內容可見到法官、書記官、被告「王立強」、檢察官、公設律師、法警及數名旁廳者。

在主畫面最後，王立強被法警帶離被告席時，有不到2秒鐘的時間看到其正面，臉部特徵與日前在澳洲媒體自稱中國間諜的王立強有十分相像。

王立強在最後陳述時，稱說自己「法律意識淡薄，所以造成今天這種結果，希望貴法院從輕處罰」。隨後，法官依詐騙罪判處被告有期徒刑1年3個月，緩刑1年6個月，並科人民幣1萬元罰金。

●完整查核報告請見台灣事實查核中心網站

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