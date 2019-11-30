洗頭見那COACH包「鼓鼓的」　美髮師丟出毛巾「包+現金1萬7千」全偷

▲林姓美髮師趁客人洗頭時，偷走他放在一旁的COACH名牌包及內部現金1萬7千元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

高雄1名林姓美髮設計師2018年12月11日替客人洗頭時，一時興起貪念，趁陳姓顧客洗完頭起身前往吹髮區，將陳客放在一旁的COACH皮包及內部現金1萬7千元偷走。橋頭地院審理完，依竊盜罪判林姓設計師2個月有期徒刑，得易科罰金6萬元，緩刑2年，須接受法治教育1場，緩刑期間付保護管束。

▲林姓美髮師趁客人洗頭不注意時，偷走他放置一旁的COACH名牌包及內部現金1萬7千元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

據判決，林姓美髮師2018年12月11日下午3點時在幫1名顧客洗頭，洗著洗著他發現陳姓顧客的COACH皮包僅由一條毛巾覆蓋，隨手放置在一旁的洗髮躺椅上，竟突然興起貪念，假借收拾毛巾，徒手將下方的皮包一併取走。陳客在吹完頭髮後，驚覺自己包包遭竊，緊急報警處理。警方在調閱監視器畫面後，循線將林姓美髮師逮捕歸案。

林姓美髮師被逮時第一時間矢口否認犯行，但監視器會說話，他最終在法庭上坦承犯行。橋頭地院審理時認為，林姓美髮師竟因一時貪念竊取客人財物，除侵害顧客財產外，還破壞了該間美髮店的信譽，但考量他只是一時失慮，犯後已與顧客誠意和解，給付了6萬7千元，又捐給慈善機構5千元，明顯已有悔意，沒有再犯的可能。橋頭地院最終依竊盜罪，判他有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，緩刑2年，須接受法治教育1場，緩刑期間付保護管束。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►坐牢被女獄友偷摸屁屁4秒鐘 她怒告「求償400萬＋登報道歉」

►瑪莎拉蒂鬼打牆撞救護車 目擊民眾：傻眼！明明雙方剛剛都停下了…

►美女同事辣翻「卻吃不到」他廁所裝針孔 變態室內設計師藏346部影片