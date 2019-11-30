坐牢被女獄友偷摸屁屁4秒鐘　她怒告「求償400萬＋登報道歉」

▲服刑中的劉女趁獄友香香不注意時偷摸她屁股4秒，事後香香憤怒求償400萬元及登報3日道歉。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／桃園報導

劉姓女子與香香（化名）皆在桃園女子監獄服刑，2人為同房的獄友關係。香香控訴劉女2014年11月25日上午趁她不注意時，偷摸她臀部4秒，讓她感到相當不舒服，因此決定提告求償400萬元，另要求劉女再登報全頁廣告3日道歉。桃園地院審酌，刑事部分判劉女拘役25日，得易科罰金2萬5千元；民事則以賠償5千元較為適當。

據判決，香香表示2014年11月25日上午她在監獄舍房內做自己的事情時，突然覺得屁股一陣暖意，當下她即刻大喊，「是誰摸我？」，回頭見劉女站在後方，事後她因覺得自己受到侵犯，氣得對劉女提出性騷擾告訴，求償400萬元及要求登報3日道歉，並稱求償金將全數捐給更生保護人協會，做為改悔向上受刑同學的創業基金。

劉女於法庭上辯稱，事發當下她因急著上廁所，重心不穩快要跌倒才會不小心拉到香香衣服，碰觸到她的屁股，自己並不是故意的，又向法官表示，認為原告求償金額過高，自己無力償還。

同房獄友法庭上作證，劉女偶爾會在宿舍摸香香胸部、屁股及陰部等私密部位，這已經不是她第一次這樣對人上下其手了。法官審理完，不採信劉女辯詞，認為她性騷擾香香屬實，又她犯後矢口否認犯行，態度不佳，最終刑事部分依性騷擾防制法判她拘役25日，得易科罰金2萬5千元。民事部分，衡量雙方年齡、身分、經濟等狀況，及香香所受身心傷害程度及痛苦，判劉女賠償的撫慰金以5千元較為適當。

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