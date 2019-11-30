「不廢搖滾嘉年華」未演先惹議　慘遭多組樂團打臉：沒答應演出！

▲不廢搖滾音樂嘉年華會前記者會 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市觀光局將在12月13日至15日辦理「點亮哈瑪星－不廢搖滾音樂嘉年華」，但演出陣容公布後卻遭「Youth banana台青蕉樂團」、「五五身 Fiftybodyfifty」、「呂杰達搖滾大樂隊」3個樂團否認參與，指出活動是以其他名義來邀約，不知道主辦單位是高市府觀光局，甚至都還沒答應演出主辦單位就急著公告。

「點亮哈瑪星－不廢搖滾音樂嘉年華」日前在臉書公布演出陣容，包括知名歌手娃娃魏如萱、還有多個樂團受邀，未料，現在卻有樂團指出都還沒有敲定演出情況下，主辦單位就急著公告，根本沒答應演出，其中「Youth banana台青蕉樂團」則表示「在還沒有敲定演出情況下，時間無法配合，主辦急著公告，但我們沒有演出不廢搖滾嘉年華這場活動。」

▲五五身否認演出 。（圖／翻攝五五身 Fiftybodyfifty臉書）

另外，「呂杰達搖滾大樂隊」則在臉書表示拒絕演出，並稱「風骨節操，非同凡響，請各位多多支持」，而「五五身 Fiftybodyfifty」表示「因活動演出與當初的邀約名目有所出入，五五身確定不會參與高雄哈瑪星的不廢搖滾嘉年華，我們體諒執行單位的辛苦付出與為難，所以我們在這期許並呼籲高雄市政府觀光局，歡迎下次以真實名義邀請樂團演出。」

▲不廢搖滾音樂嘉年華風波不斷 。（圖／記者洪靖宜攝）

對此，活動策展人「蘇打綠」團長阿福也在臉書發表了千字感言，解釋「在跟樂團進一步洽談時，我們絕對有說明是跟政府合作的觀光活動，絕對不是為了催票、造勢等產生的政治活動，但現在卻因為這些輿論、壓力讓原本的活動被扣上了政治的帽子。」

觀光局代理局長邱俊龍則表示「對於有部分表演團體因為外部因素退出表達感到遺憾，高雄12月的觀光主軸以點亮為主題，希望題撇開政治力干預，給年輕人有個發光發熱舞台，也希望給高雄多一點支持少一點成見。」

「時間對我們來說完全沒用！」