　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「不廢搖滾嘉年華」未演先惹議　慘遭多組樂團打臉：沒答應演出！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲不廢搖滾音樂嘉年華記者會 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲不廢搖滾音樂嘉年華會前記者會 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市觀光局將在12月13日至15日辦理「點亮哈瑪星－不廢搖滾音樂嘉年華」，但演出陣容公布後卻遭「Youth banana台青蕉樂團」、「五五身 Fiftybodyfifty」、「呂杰達搖滾大樂隊」3個樂團否認參與，指出活動是以其他名義來邀約，不知道主辦單位是高市府觀光局，甚至都還沒答應演出主辦單位就急著公告。

「點亮哈瑪星－不廢搖滾音樂嘉年華」日前在臉書公布演出陣容，包括知名歌手娃娃魏如萱、還有多個樂團受邀，未料，現在卻有樂團指出都還沒有敲定演出情況下，主辦單位就急著公告，根本沒答應演出，其中「Youth banana台青蕉樂團」則表示「在還沒有敲定演出情況下，時間無法配合，主辦急著公告，但我們沒有演出不廢搖滾嘉年華這場活動。」

▲五五身 Fiftybodyfifty否認演出 。（圖／翻攝五五身 Fiftybodyfifty臉書）

▲五五身否認演出 。（圖／翻攝五五身 Fiftybodyfifty臉書）

另外，「呂杰達搖滾大樂隊」則在臉書表示拒絕演出，並稱「風骨節操，非同凡響，請各位多多支持」，而「五五身 Fiftybodyfifty」表示「因活動演出與當初的邀約名目有所出入，五五身確定不會參與高雄哈瑪星的不廢搖滾嘉年華，我們體諒執行單位的辛苦付出與為難，所以我們在這期許並呼籲高雄市政府觀光局，歡迎下次以真實名義邀請樂團演出。」

▲不廢搖滾音樂嘉年華記者會 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲不廢搖滾音樂嘉年華風波不斷 。（圖／記者洪靖宜攝）

對此，活動策展人「蘇打綠」團長阿福也在臉書發表了千字感言，解釋「在跟樂團進一步洽談時，我們絕對有說明是跟政府合作的觀光活動，絕對不是為了催票、造勢等產生的政治活動，但現在卻因為這些輿論、壓力讓原本的活動被扣上了政治的帽子。」

觀光局代理局長邱俊龍則表示「對於有部分表演團體因為外部因素退出表達感到遺憾，高雄12月的觀光主軸以點亮為主題，希望題撇開政治力干預，給年輕人有個發光發熱舞台，也希望給高雄多一點支持少一點成見。」

「時間對我們來說完全沒用！」

ET快訊
辣妹工程師睡翻「巨峰卻驚人甦醒」　上帝視角引網暴動：想吻醒你
松山機場前瑪莎拉蒂鬼打牆撞救護車！目擊民眾傻眼：雙方剛剛都停
血癌女童被親媽丟包醫院亡！喪女母淚喊「來當我小孩」..2年後
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

親綠名嘴爆「美國助蔡打韓」　游淑慧：老大哥抓到了！

大選倒數蔡英文輔選艱困選區　大喊：讓總統拜託一下

反擊民進黨「假辭職、真詐騙」指控　高美蘭霸氣回：考績獎金我全捐

影／什麼是「有政府會做事」？蔡政府最新競選歌曲3分半唱完「四年政績」

影／12月1日新北造勢復出　蘇貞昌嗨喊：他們終於讓我出去助選了！

黃國昌批韓辦聲明「模糊焦點」：是不是有文字閱讀困難

文仁親王慶54歲生日　談真子公主延婚期「女婿沒聯絡」：有必要發表事情

網傳「外媒質疑共諜王立強收綠營錢」 假的！真相是「網友留言」帶風向

澳洲情報單位研判王立強「無情報價值」　韓辦：疑點越來越多

快訊／黃國昌再問韓國瑜：1999到2002年的砂石地是否合法佔有？

伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友

血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

他結婚8年最深體悟！小事=紀念日　努力經營生活「別失去了才想珍惜」

毛加恩婚禮提到高以翔「哭成一片」　伴郎團位置...永遠缺席了!

迪麗熱巴禮服滑下來…胸口差點走光！　明道「貼心小動作」超紳士

陳意涵「假乾杯真偷看」老公捏黏土　許富翔打小報告：老師她偷看我答案ＸＤ

11歲男童寒風中陪母擺攤賣地瓜　騎樓「借光夜讀」：想當警察保護媽

買菜未歸！夫急尋「見妻死輪下」　崩潰哭喊飆罵：你到底怎麼撞的

親綠名嘴爆「美國助蔡打韓」　游淑慧：老大哥抓到了！

大選倒數蔡英文輔選艱困選區　大喊：讓總統拜託一下

反擊民進黨「假辭職、真詐騙」指控　高美蘭霸氣回：考績獎金我全捐

影／什麼是「有政府會做事」？蔡政府最新競選歌曲3分半唱完「四年政績」

影／12月1日新北造勢復出　蘇貞昌嗨喊：他們終於讓我出去助選了！

黃國昌批韓辦聲明「模糊焦點」：是不是有文字閱讀困難

文仁親王慶54歲生日　談真子公主延婚期「女婿沒聯絡」：有必要發表事情

網傳「外媒質疑共諜王立強收綠營錢」 假的！真相是「網友留言」帶風向

澳洲情報單位研判王立強「無情報價值」　韓辦：疑點越來越多

快訊／黃國昌再問韓國瑜：1999到2002年的砂石地是否合法佔有？

親綠名嘴爆「美國助蔡打韓」　游淑慧：老大哥抓到了！

偷吃被發現！妻突「扒褲往下抓」使力捏爆　他直接痛到死

大選倒數蔡英文輔選艱困選區　大喊：讓總統拜託一下

李孟居涉「境外刺探」被捕！　陸委會未收到限制人身自由通報

機車族小確幸！駕訓班補助擬再加碼　明年元旦起可補1300元

買清淨機覺得空氣變好！他一拆發現心碎真相　釣出一堆苦主：我用1年才發現

台南新化女兒回家鄉獲鄉親力挺　要贏新潮流票投林燕祝

反擊民進黨「假辭職、真詐騙」指控　高美蘭霸氣回：考績獎金我全捐

美動物園大火！長頸鹿驚恐奔逃　10動物「困穀倉」慘死

Fun・聖誕／微醺必備5款「節慶調酒」！奶酒可可美翻、 肉桂托迪還能美容

柴被唸完突消失塞魚缸！　爸找半天發現牠「自關禁閉」

政治熱門新聞

韓冰非親生女兒？韓辦提「完整時序點」

韓粉FB團倒戈原因曝　「中國口音金主」消失

韓國瑜拒民調　他曝地下賭盤影響

韓國瑜：當選後我若貪污放棄假釋把我關到死

妙天不挺韓：這次總統大選我都不介入

黃國昌嗆韓國瑜：有膽站出來！攤開資料辯論

泰簽財力不設限　網：100也可以？

韓國瑜切割李佳芬稱「當時不認識」…網打臉：韓冰早就出生

親綠學者：「王立強案」是精心安排

駁斥關說砂石案！韓陣營5點聲明還原30年前「選民陳情」

快訊／黃國昌14:30召開記者會

扁：興票案黑資料是國家機器出來的

LIVE／韓辦駁斥關說砂石案　黃國昌再開記者會

「兩顆西瓜」讓林郁方大讚韓國瑜浪漫又惜情

更多熱門

相關新聞

不廢搖滾遭打臉　策展人阿福千字抒發

不廢搖滾遭打臉　策展人阿福千字抒發

高雄市觀光局將在12月13日至15日辦理「點亮哈瑪星－不廢搖滾音樂嘉年華」，演出陣容公布後遭部分樂團否認參與。對此，活動策展人「蘇打綠」團長阿福痛心在臉書寫下聲明，直說「但現在卻因為這些輿論、壓力讓原本的活動被扣上了政治的帽子。」

愛河手印星光大道　葉匡時：韓當總統留腳印

愛河手印星光大道　葉匡時：韓當總統留腳印

鳳山15公里綠園道　拼明年底完工

鳳山15公里綠園道　拼明年底完工

51年華王大飯店售出　上市建商傳花十餘億買下

51年華王大飯店售出　上市建商傳花十餘億買下

人氣歌啟動歲末追光季及不廢搖滾

人氣歌啟動歲末追光季及不廢搖滾

關鍵字：

不廢搖滾音樂嘉年華高雄

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

毛加恩婚禮「播高以翔影片」

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

太妍護少時嗆聲：別捏造記憶了！

24歲正妹錄真人秀喝醉失憶！尾聲播出「遭性侵全過程」

中壢女點外送「無恥備註」　店家一看拒接

出門買菜沒回家！夫急尋卻見妻慘死輪下崩潰

3歲童頭卡溜滑梯窄縫　身體懸空慘死

利特取關金希澈！　網急發文：這團怎麼了

正妹挑戰鍋鏟拋蛋！網：晃得好暈

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

李連杰老婆神隱19年「驚人近況曝光」！89億財產全歸她

限量悠遊卡被搞丟！男友一句話讓她心死

迪麗熱巴禮服滑下來！明道「貼心小動作」被瘋讚紳士

高以翔38歲哥哥「高宇橋」背景曝！99％撞臉同闖演藝圈

店裡生意很差！店員竟躺門口睡翻

更多

最夯影音

更多
伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友

伴台北人18年...京華城感恩熄燈　沈慶京提員工淚：他們永遠是戰友
血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

血汗工作！她曝護理師大夜班日常　巡房抓藥超忙碌...網致敬：辛苦了

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

盜採砂石之亂！韓國瑜切割李佳芬　「當時不認識」網打臉：韓冰已出生

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

40歲陳喬恩、艾倫晉升「戀人關係」　爆哭：愛情沒有放棄我

他結婚8年最深體悟！小事=紀念日　努力經營生活「別失去了才想珍惜」

他結婚8年最深體悟！小事=紀念日　努力經營生活「別失去了才想珍惜」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面