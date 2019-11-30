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國際刑事鑑識專家李昌鈺　感恩慈濟對警察的支持

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▲▼國際刑事鑑識專家李昌鈺博士於11月29日前往慈濟嘉義聯絡處分享「從因果談人生」專題講座，計有來自雲、嘉、南、彰化甚至臺北、桃園地區近二千人參與。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供　文／林佳予

從人生中檢視時間運用情形！國際刑事鑑識專家李昌鈺博士在中正大學及校友會引薦下，於11月29日前往慈濟嘉義聯絡處分享「從因果談人生」專題講座，計有來自雲、嘉、南、彰化甚至臺北、桃園地區近二千人參與，李博士以證嚴法師的「分秒不空過」靜思語勉勵大家，每個人1天都只有24個小時，成功關鍵在於如何運用它，呼籲人人懂得把握時間。

11月29日下午三點，民眾陸續前往嘉義聯絡處，希望提前到能坐上好位置，工作人員更是前一天與當天早上就開始佈置會場，期待能有一個圓滿的演講。入口處精心設置的電子祈福天燈，讓許多會眾好奇，尤其在看到自己寫的祈福卡馬上在電子螢幕上出現時都相當開心。

▲▼國際刑事鑑識專家李昌鈺博士於11月29日前往慈濟嘉義聯絡處分享「從因果談人生」專題講座，計有來自雲、嘉、南、彰化甚至臺北、桃園地區近二千人參與。（圖／慈濟基金會提供）

「路」必須去走方能到達；「苦」必須去受才可消除！李博士專題講座分享以積極正面的態度，面對困境只有一條路不能選擇那就是放棄的路，只要勇敢挑戰不可能，那就有希望。

他的人生觀是看破時事驚破膽，識透人情冷透心，假情虛意到處有，真心友誼是因緣，世上無事不可能，勇於挑戰即能成，單打獨鬥力有限，同心合力方能成。

一句句證嚴法師靜思語，透過李昌鈺博士結合「從因果談人生」講題進行解析分享，讓有緣與會聆聽國際刑事鑑識專家專題講座的民眾受益良多。

▲▼國際刑事鑑識專家李昌鈺博士於11月29日前往慈濟嘉義聯絡處分享「從因果談人生」專題講座，計有來自雲、嘉、南、彰化甚至臺北、桃園地區近二千人參與。（圖／慈濟基金會提供）

李昌鈺博士來到慈濟嘉義聯絡處行專題講座分享，緣起於中正大學蔡副校長及校友總會許偉庭副會長的引薦，再由中正大學校友的慈濟志工葉俊良及王壽榮師兄協調安排，因而促成此次講座的因緣。

一對陪同媽媽參加的雙胞胎姊妹，姊姊羅姿淳聽阿姨說有李博士的演講，特地遠從中壢趕回來參加。她說：「由於本身主修心理系，未來課程會有犯罪心理學，希望能藉著此次機會好好學習。」另外就讀台南崑山科技大學的妹妹羅姿淇，同樣也是抱著學習的態度參加。

來自嘉義縣民雄鄉的王卉綺，在學校服務的她，覺得很幸運可以聆聽李博士的演講，而且對她未來的工作有啟發作用，尤其李博士表示人生要化不可能為可能，把工作當樂趣，當遇到壞事時，不要把它當成是壞事，要當成是好事做一個轉換的起點，如同證嚴上人說的，在幫助別人的同時也在幫助自己，付出時其實收穫最大的也是自己。

演講已排到2025年，李博士很高興能有這個分享因緣，李博士說：「記得在很多年前警察士氣低迷時，證嚴上人是第一個站出來為警察、消防人員加油打氣的人，證嚴上人是一個真正了解警察人員的人，很感恩慈濟人對警察人員的支持。」來到嘉義一切都是因緣，李博士笑著說，這是他第一次打赤腳演講。

▲▼國際刑事鑑識專家李昌鈺博士於11月29日前往慈濟嘉義聯絡處分享「從因果談人生」專題講座，計有來自雲、嘉、南、彰化甚至臺北、桃園地區近二千人參與。（圖／慈濟基金會提供）

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