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穆斯林逛夜市「恩災吃蝦密」　全台首個「清真認證」夜市來了

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▲▼ 清真認證 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市副市長葉匡時為極具代表性的木瓜牛乳貼上認證標章。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

為拓展穆斯林國際觀光市場，六合國際觀光夜市首創全國清真標章攤商掛牌，高雄市副市長葉匡時29日晚間出席見證授牌暨掛牌儀式，親自品嘗每一道擁有清真認證的夜市美食，並代表韓國瑜市長祝福六合夜市所有店家生意興隆、財源滾滾。

▲▼ 清真認證 。（圖／記者洪正達攝）

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▲▼六合夜市攤商展示多項獲清真認證的商品。（圖／記者洪正達攝）

▲▼ 清真認證 。（圖／記者洪正達攝）

葉匡時表示，市府今年起推動產學合作計畫，希望藉由學校的創新能量，協助商圈組織及公有市場轉型，其中六合夜市在和春技術學院的協助下，推動攤商清真標示，成為全台第一個清真夜市，可望吸引廣大國際觀光客的青睞，並打開清真餐飲市場的廣大商機。他強調，現在有越來越多的穆斯林旅客來台旅遊，相較於其他族群，穆斯林的消費能力較高，因此期待藉由六合夜市的創新，帶來更多的穆斯林國際觀光客，進而帶動高雄國際觀光發展。

經發局表示，今年9月和春技術學院攜手國際穆斯林觀光產業聯合發展協會推動清真標章美食簽署案、輔導10家攤商申請清真標章有成，於11月輔導攤商全數通過清真標章，今日舉行頒證掛牌儀式，共有 木瓜牛奶、王牌豆花、鳥蛋蝦燒、拔絲地瓜、好ㄘ臭豆腐、阿嬤燒翻賣、林家八寶冰、維新牛軋糖、檸檬愛玉冰、巧味亭杏鮑菇等攤商正式掛牌，首創全國之先，為我國飲食文化與城市觀光再增新亮點。

▲▼ 清真認證 。（圖／記者洪正達攝）

▲六合夜市已經有10家業者獲清真認證標章。（圖／記者洪正達攝）

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