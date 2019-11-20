敘利亞難民教授　為土耳其敘童創造未來希望

圖、文／慈濟基金會 林佳予

11月20日是世界兒童日，但許多兒童卻無法過著快樂的童年，甚至因戰火逃離家園。7年前從敘利亞戰爭逃到土耳其的大學教授主麻（Cuma Serya)，為了幫助顛沛流離的同胞而認識了慈濟，從此與慈濟共同幫助難民家庭、孩童就學，2019年11月主麻教授以第一位敘利亞慈濟志工身分，上台向來自全球的慈濟志工表達感恩：「你們的愛我們送到了土耳其，我們每個月約幫助6萬個敘利亞難民，他們因為各位而得到不同的生活。」

2012年從敘利亞逃到土耳其的主麻教授，除了本身與家人分離，看著敘利亞同胞沒錢看病、吃飯、付房租，自己也從大學教授變成了難民，無餘力協助，四處為同胞尋求援助。2014年遇到曾在敘利亞教過的台灣助教，經引介認識了慈濟土耳其負責人胡光中，自此與慈濟一起為難民辦理慈善、醫療、教育等援助，目前擔任慈濟在土耳其伊斯坦堡成立的滿納海國際學校校長，為敘利亞孩童的母語教育盡心盡力。

根據聯合國難民署統計，全球近2590萬名難民，超過半數為18歲以下的人士。主麻教授認為，敘利亞戰爭摧毀了敘利亞的教育根基，這是上百年都補不回來的，沒有教育，未來沒有希望，特別是在別人土地上的小朋友。

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根據土耳其慈濟志工訪視結果，在土耳其的敘利亞孩童為了生存需上街乞討、或淪為廉價童工，每天工作13小時、只有13分鐘休息時間包含上廁所，只為了賺取每個月土幣7百里拉，約台幣4千多元的生活費。2014年12月起，慈濟志工開始在街頭、地下工廠尋找失學的敘利亞孩子，希望能免除他們將成為文盲的命運，一一說服家長：唯有教育才能讓孩子的未來有希望。

▼左起土耳其慈濟志工胡光中、主麻教授、周如意，2014年底起，他們在街頭、地下工廠尋找失學的敘利亞孩子，希望能免除他們將成為文盲的命運。

▼慈濟志工為敘利亞難民孩童辦學，主麻教授表示，這些孩子生命重新不一樣了。

回憶起故鄉敘利亞，主麻教授指出，7年了，我一直想要回我的國家，但我不知道什麼時候可以回去，很多難民逃出來時只有身上穿的衣褲，帶不出來任何東西、失去了所有的財產，在異國住在很糟的房子、做很差的工作。主麻教授說：「他們前途失去光明、孩子無法讀書。過去我常常為了我的敘利亞同胞哭泣，因為不知道怎麼幫助他們，直到2014年開始和慈濟一起幫助敘利亞難民家庭，並成立滿納海國際學校，讓失學孩子終於有機會可以回到學校讀書。」

2019年11月主麻教授受證為慈濟志工，他上台向來自全球的慈濟志工表達感恩：「這些失學的孩子最盼望的就是讀書，過去每天需要工作10幾個小時，因為慈濟滿納海學校的幫助，這些孩子生命中充滿光輝、生命重新燃起希望、他們生命重新不一樣。」

▼2019年11月主麻教授以第一位敘利亞慈濟志工身分，上台向來自全球的慈濟志工表達感恩。

主麻教授提到今年有滿納海學校的學生進入大學，相信他的前途將不一樣了，「我相信這些孩子在心裡面會永遠印著各位對他們的善，他們將會以他們的善回報各位的善，在他們的永生永遠不會忘記各位。」

一路陪伴的慈濟土耳其負責人胡光中，也是穆斯林，胡光中表示，我們相信所有的人事物都是真主阿拉給我們的「前定」，這跟佛教講的「因緣」一樣。真主阿拉要我們行善，這跟慈濟做人道援助的慈善工作是一樣的目標。

2018年初主麻教授終於取得土耳其國籍，他為家人提出簽證申請，一家人終於團圓。主麻教授表示，對我而言，遇到慈濟也是真主阿拉給的「前定」，我的宗教告訴我：「全世界每個人都是我的家人」，我的宗教教我：「用善回饋善」，讓我成為慈濟志工的原因是「承擔更多責任」，回到土耳其我希望能盡自己的力量幫助敘利亞人，用無私的愛幫助他們，這是身為穆斯林、慈濟志工的我必需要做的。

▼2016年台東尼伯特風災後，主麻教授帶動滿納海學生為台灣發起募款。主麻教授表示，我的宗教教我「用善回饋善」。