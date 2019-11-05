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美「反恐報告」稱中國壓迫新疆　陸外交部批：雙重標準

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▲新疆,安全人員,反恐,白皮書。（圖／路透社）

▲新疆的安全人員。（圖／路透社）

記者邱茀濱／綜合報導

美國國務院1日發布《2018年國別反恐報告》，內容指中國在新疆以反恐和打擊極端主義為名，壓迫維吾爾族等穆斯林少數民族，質疑中方反恐行動欠缺透明度。對此，大陸外交部發言人耿爽4日強調，中國在新疆採取反恐和去極端化的舉措，不僅符合法律，更受到當地各族人民的歡迎和支持，希望美方摒棄在反恐問題上的「雙重標準」，停止藉涉疆問題干涉中國內政。

耿爽表示，新疆是中國反恐、去極端化鬥爭的主戰場。1990年至2016年底，新疆發生了數千起暴恐活動，造成大量無辜人員傷亡和財產損失。中國在此形勢下，於新疆依法採取反恐和去極端化的措施，是符合國際上提倡的共同理念。「事實證明，有關舉措取得良好成效，受到新疆各族人民歡迎和支持」。

耿爽舉例，稱新疆在過去3年中沒有發生任何1起暴恐事件，當地各族人民生命權、健康權、發展權等得到了有力的保障；「去年底以來，50多批外國代表團、上千人參訪新疆，紛紛稱讚新疆反恐和去極端化工作值得學習借鑒。」

最後，他強調，美方不僅對上述事實閉目塞聽，且藉所謂「反恐報告」的卑劣做法誣衊攻擊新疆反恐努力，這必將為國際社會有識之士所不齒。「中方要求美方立即摒棄在反恐問題上的『雙重標準』，停止藉涉疆問題干涉中國內政。」

▲▼耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

▲發言人耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

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