宗教聖地大戰！印度「寺廟案」最高法院裁決出爐　印度教徒獲勝

▲印度教教徒聽聞裁決後歡呼。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

印度最高法院9日一致裁定，北方邦阿約提亞市（Ayodhya）一處2.77英畝的宗教聖地，將移交給一個印度教組織進行建設，同時給予穆斯林代表另外5英畝的土地。這是印度最具政治色彩的土地糾紛之一。

CNN報導，這片位於阿約提亞市不到3英畝的土地，曾同時為印度教徒、穆斯林所擁有。回到1992年，巴布里清真寺（Babri mosque）被印度教徒的極端分子摧毀，引發印度自獨立以來最嚴重的暴力事件，2000多人在全國的動亂中喪生。

此後，數十座寺廟與清真寺成為目標，印度教教徒與穆斯林中的極端分子互相攻擊。有人要求在這個充滿爭議的土地建設印度教徒的寺廟，但也讓該國的自由派人士擔心會發生暴力事件。

為了解決所有權的爭議，印度最高法院被要求考量古代文獻、蒙兀兒帝國時具有500年歷史的日記、中世紀商人的遊記以及殖民時期的調查與考古紀錄。

印度最高法院9日裁定，可以在該地建造敬拜印度教主神之一羅摩（Rama）的寺廟，同時，提供穆斯林代表5英畝的土地。

▲警方高度戒備。（圖／路透）

事實上，此次的裁決非常緊張，特別是阿約提亞市附近的地區都加強維安，早在幾個月前當局就展開限制措施，禁止4人或以上人數的公共集會。警方呼籲群眾保持冷靜，社群媒體也被監控，避免出現煽動暴力的假消息。

巴布里清真寺在阿約提亞市建於1528年，穆斯林聲稱擁有該片土地，這裡400多年以來一直是宗教聖地。印度教徒則堅信，羅摩在此地出生，許多人還認為，巴布里清真寺是在廢棄的印度教寺廟上所建造的。