共諜案交代不清　于美人籲蔡政府：別挑動仇恨式民主

▲王立強（Wang William Liqiang）。（圖／翻攝自The Age）

記者黃巈禾／台北報導

針對共諜案疑雲，親民黨發言人于美人近日在政論節目嗆辣5問蔡政府，並直言沒看到蔡政府嚴正向外界說明共諜案，而原因就出在國安問題，人民選蔡政府就是要保障人民免於恐懼的自由，但這一、兩年來，每天在被蔡政府恐懼。于美人28日受訪強調，作為一個執政黨，讓人民免於恐懼的自由，不可以用這種挑動仇恨式的民主。

于美人表示，當時在節目中問了五個問題，後來也得到非常多的親民黨朋友的支持，支持親民黨的朋友，有個共同名字叫「默默」，就是默默支持的人，每個人都覺得幫他問出了想要問的問題。

于美人認為，作為一個執政黨，讓人民免於恐懼的自由，這是執政黨應該要做的事情，那麼她在節目上所問的這些問題，也都是人民想要問的問題，也是執政黨應該要負的一個責任，不可以用這種挑動仇恨式的民主，這樣是不好的，她問的問題是可受公評，也是大部分人的真心思想。

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