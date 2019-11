25歲男深夜露營撞到頭！　詭異闖進森林消失...3天後找到冰冷遺體

▲男子露營時突然出現怪異舉動,接著便闖進森林。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國一名男子近來和友人一同至澳洲知名景點大洋路(Great Ocean Road)旅行,深夜露營時不小心撞到頭的他,忽然像中邪一樣,站起來後便衝進森林中,從此失去蹤影,朋友遍尋不著他的下落只好趕緊報警,沒想到3天後找到時已成為一具冰冷的遺體,警方目前正在調查他的死因。

25歲男子金(Aslan King)22日與4名友人一同在十二使徒岩(The Twelve Apostles)附近的普林斯敦(Princetown)露營,23日凌晨2時左右他疑似因為癲癇發作,與朋友喝酒時突然臉色發白,接著便從椅上摔下來撞到了頭,他本來還想躲在椅子下,朋友們當時以為他只是在搞笑,沒想到人後來便直接衝進森林中。

警方表示,由於森林占地龐大導致搜救工作無法快速進行,且該地區還藏有大量具有攻擊性的毒蛇,出動60多名警力、搜救志工與搜救直升機等大規模搜索後,於26日早上在距離營地約1公里的小溪旁發現遺體。

與金同行的4名友人,其中2人是與他相識多年的密友,得知消息後震驚無法接受,目前正在接受心理輔導。警方表示,「金死前的舉動讓所有人都感到驚訝,因為從各方面來看,他的身體與心理都十分健康」,目前仍在等待驗屍報告出爐。英國外交部則表示,他們與澳洲警方會保持密切聯繫,並且會全力給予死者家屬所需要的援助。

#BREAKING: @VictoriaPolice have located a body in the Princetown Area. It is believed to be British tourist Aslan King, who was last seen camping with friends in the early hours of Saturday morning. More to come. #9News pic.twitter.com/CPDjvOtZJ2