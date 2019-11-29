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25歲男深夜露營撞到頭！　詭異闖進森林消失...3天後找到冰冷遺體

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▲▼露營,營地,營火,森林,夜間。（圖／達志影像／示意圖）

▲男子露營時突然出現怪異舉動，接著便闖進森林。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名男子近來和友人一同至澳洲知名景點大洋路(Great Ocean Road)旅行，深夜露營時不小心撞到頭的他，忽然像中邪一樣，站起來後便衝進森林中，從此失去蹤影，朋友遍尋不著他的下落只好趕緊報警，沒想到3天後找到時已成為一具冰冷的遺體，警方目前正在調查他的死因。

25歲男子金(Aslan King)22日與4名友人一同在十二使徒岩(The Twelve Apostles)附近的普林斯敦(Princetown)露營，23日凌晨2時左右他疑似因為癲癇發作，與朋友喝酒時突然臉色發白，接著便從椅上摔下來撞到了頭，他本來還想躲在椅子下，朋友們當時以為他只是在搞笑，沒想到人後來便直接衝進森林中。

警方表示，由於森林占地龐大導致搜救工作無法快速進行，且該地區還藏有大量具有攻擊性的毒蛇，出動60多名警力、搜救志工與搜救直升機等大規模搜索後，於26日早上在距離營地約1公里的小溪旁發現遺體。

與金同行的4名友人，其中2人是與他相識多年的密友，得知消息後震驚無法接受，目前正在接受心理輔導。警方表示，「金死前的舉動讓所有人都感到驚訝，因為從各方面來看，他的身體與心理都十分健康」，目前仍在等待驗屍報告出爐。英國外交部則表示，他們與澳洲警方會保持密切聯繫，並且會全力給予死者家屬所需要的援助。

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