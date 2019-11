公寓冰箱藏妻子屍體！　丈夫前一天帶2兒離開澳洲逃回四川

▲警方在冰箱發現女子遺體,丈夫卻早已搭機離開。(圖/示意圖/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

澳洲雪梨近來發生駭人冰屍案,警方接獲報案前往一公寓,在冰箱中發現屋主華裔妻子的屍體,然而屋主前一天早已帶著2名小孩搭機,前往家鄉四川,當地警方目前已與中國當局聯繫,共同調查此案。

新南威爾斯(New South Wales)警方27日早上接到社會局通報,前往位於郊區Bobbin Head Road上的一棟公寓時,在冰箱中發現36歲華裔女子歐陽荏希(音譯,Ouyang Renxi)的遺體,發現時預估人已死亡超過24小時。鄰居透露,事發前曾聽到傳來劇烈的爭吵聲,但當時沒想太多,因為這對夫妻時常吵架。

警方調查發現,36歲屋主羅浩陵(音譯,Luo Haoling)已在警方抵達的前一天,帶著2名6歲與4歲的兒子從雪梨機場搭機前往四川,聯繫中國當局後,嫌犯目前已接受當地警方的訊問,但目前尚無法得知對方的偵訊內容。據了解,羅男自2010年起一直定居雪梨,並於2016年和妻子、兒子一起搬進位於平布爾(Pymble)的高級公寓,詳細案情仍待進一步調查。

Haoling Luo is being questioned by police in China, after the body of his wife was found inside a freezer in their Pymble home. #9News pic.twitter.com/YlTU70AFhp