黃國昌控李佳芬家族盜採砂石　韓辦嘆：又是選舉操作

▲國民黨總統參選人韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

時代力量立委黃國昌指控，韓國瑜夫人李佳芬的家族，過去在濁水溪西螺大橋附近的行水區盜採砂石。對此，韓國瑜競選總部發言人葉元之上午感嘆，這又是選舉操作，黃國昌要做任何指控請拿出證據，韓國瑜不會做黃國昌的提款機。

葉元之表示，黃國昌上午記者會對於李佳芬家族質疑，花很長時間講了一個故事，卻都沒有提出任何證據就隨意指控，並聲稱等韓辦回應後還要開記者會說明，這就是一種擠牙膏式的選舉操作，證明黃沒有任何證據。

葉元之指出，黃國昌現在排在時代力量下屆不分區立委第四名，為了衝選情難免會有一些選舉手段，韓辦不會隨之起舞，更不會做黃國昌的提款機。

葉元之也批評，過去黃國昌對自己岳父在對岸經商一事被攻擊，深感不好意思；現在黃國昌為了選舉利益，也故意用影射的方式，針對韓國瑜岳父的事情做攻擊，非常不道德。

葉元之強調，李佳芬父親的「大通砂石行（大通砂石股份有限公司）」是在韓國瑜認是李佳芬前就有，黃國昌可能有點查證錯誤。韓競選總部另一發言人何庭歡補充，砂石公司成立遠早於黃指控的1998年。

韓國瑜競選辦公室3點聲明：

1. 韓市長岳父李日貴先生過去曾經營之砂石公司，時序早在韓國瑜認識李佳芬之前，韓市長未曾參與，更絕無利用立委職權做任何不法或特權施壓之事。

2. 各界對於早年砂石業界的相關分析及探討，只要本於事實，不要刻意誤導視聽，韓國瑜競選辦公室都予以尊重。

3. 韓國瑜競選辦公室也誠摯呼籲，選舉仍應回歸政策辯論基本面，就治國方針進行良性競爭，而非針對候選人家人進行無差別的攻擊。

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