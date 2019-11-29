快訊／避談岳父盜採砂石　韓國瑜：很多話總統候選人不便講太多

▲韓國瑜。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊蕓/台北報導

針對時代力量立委黃國昌踢爆國民黨總統候選人韓國瑜妻子李佳芬家族在韓當立委期間，涉嫌假公濟私在濁水溪河床採砂牟利。對此韓國瑜29日接受媒體聯訪時迴避問題僅表示，「謝謝，這裡我不便多表述，很多事情我都依法，很多話總統候選人不便講太多，我讓發言系統發言。」

黃國昌29日召開記者會，指出李佳芬的父親、也是時任雲林縣議員的李日貴在於1990年代在濁水溪西螺大橋附近的行水區盜採砂石，並由李日貴設立的「大通砂石行（嗣後成為「大通砂石股份有限公司」）攫取暴利。隨後，李日貴將雲林縣議員的位置，順利交棒給女兒李佳芬，而女婿韓國瑜也在中央擔任立委。

對此，韓競辦28日聲明，李佳芬父親李日貴過去經營之砂石公司，時序早在韓國瑜認識李佳芬之前，韓國瑜未曾參與，更絕無利用立委職權做任何不法或特權施壓之事，呼籲選舉不應針對候選人家人進行無差別的攻擊。

韓國瑜受訪時不願多做回應，謹表示「謝謝，我們發言人會有，針對這個問題，這裡我不便多表述，很多事情我都依法 很多話總統候選人不便講太多，我讓發言系統發言。」

其他人也看了這些...

►黃國昌控李佳芬家族盜採砂石 韓辦嘆：又是選舉操作

►亮「公文證據」反擊韓國瑜 黃國昌酸：是忘記了、還是害怕想起來？

►黃國昌爆韓國瑜、李佳芬動用國家機器 掠奪國有地盜採砂石牟取暴利

►白白胖胖也是一種美