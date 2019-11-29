少婦帶幼子外出竟上演電梯受困驚魂記　暖警安撫奏效平安脫困

▲少婦攜幼子受困大樓電梯，員警到場安撫協助脫困。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

「警察先生救救我！」家住大樓的張姓少婦22日帶著出生不到1年的幼子從13樓搭電梯要外出，電梯竟然故障卡住，母子受困。所幸在警方及電梯維修人員即時處理下，順利解除危機，讓少婦大讚警方真的是「人民保母」！



第六警分局市政派出所11月22日下午接獲民眾報案稱，西屯區大祥街某大樓有民眾受困在電梯裡，急需協助。員警賴柏穎、徐尉凌立刻趕到現場，發現原來是住在大樓13樓的27歲張姓少婦與她未滿1歲的幼子。

▲電梯維修人員到場檢查電梯。（圖／記者李忠憲翻攝）

員警先安撫她，告知電梯維修公司的人員正在趕來，驚魂未定的張女在心情稍微平復後才說，她帶著兒子準備外出，豈知搭電梯下樓快到2樓就突然靜止不動，她擔心發生意外，趕緊按緊急通話鈕請管理員幫忙。

員警一面安撫，掌握母子身心狀況，一面請維修人員排除狀況，最後順利解除危機，將電梯往上升到正確位置後，將電梯門打開，協助母子脫困。

張女見到警方，頻頻致謝並說，如果沒有警方在場安撫協助，讓她安心，她肯定在裏頭緊張到情緒失控，「真的是人民保母」。

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