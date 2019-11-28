人妻宮廟制煞...住持喊：妳嬰靈纏身！伸手「施法灌氣」1min　緊貼耳邊喘息

▲人妻到宮廟進行制煞儀式，卻遭住持撫摸下體1分鐘。（圖／ETtoday資料照）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人妻見兒子受到驚嚇、工作不順，透過友人介紹前往一處宮廟問事，住持向她表示，這一切都因她嬰靈纏身而起，需施以制煞儀式才能化解。孰料，過程中住持竟伸手撫摸人妻下體，還貼近人妻耳邊發出呻吟聲。刑事部分，一審依強制猥褻罪判他有期徒刑1年2月，二審、三審皆將上訴駁回，全案確定。

判決指出，2016年人妻阿芹（化名）的兒子受到驚嚇、工作不順，高中同學阿娟（化名）遂陪同她到一間宮廟問事。過程中黃姓住持向阿芹表示，「兒子的狀況是妳引起的，要先處理妳這邊，妳這邊處理好了，兒子自然會沒事，妳是嬰靈纏身，如不處理，全家大小都會有事，包含妳的靈魂也會有事」。

阿芹聞言想到兒子曾碰上2次危險情況，老公又因案入獄服刑中，自己也確實拿過小孩，因此信以為真，決定聽從黃男的建議進行制煞儀式。

黃男隨即指示參拜的信眾離開現場，並將鐵門關上，只留下阿芹以及阿娟，不料，住持竟趁機將手伸入阿芹的上衣、內褲裡，用手指撫摸阿芹下體1分鐘以上，期間還將嘴巴靠近阿芹的右耳喘息呻吟，要求阿芹雙腳張開。

阿芹見狀傻眼，嚇得不知所措，而阿娟則是驚訝到呆站一旁。黃男接著撫摸阿芹胸口上方靠近鎖骨處2下，又伸手輕拍阿芹背部2下稱，「好了，結束了，嬰靈走了，這件事情處理好了，不可以對外說，這件事情到此為止」。

▲阿芹遭黃男騷擾後，決定報警處理。（示意圖／免費圖庫pxhere）

不甘受辱的阿芹返家後報警處理。黃男辯稱，施法灌氣需要按壓阿芹的陰部，但由於阿芹的褲子太緊，他才會不小心伸到內褲裡面碰觸到陰唇，另外，儀式結束後阿芹也沒有大聲求救或出現異狀，反應與遭性侵害的人有異；辯護律師則稱，對於天生全盲的黃男來說，手、腳、陰部都是身體的一部分，並沒有滿足性慾的可能。

台中地方法院審理後，不採信黃男的說詞，刑事部分依強制猥褻罪判他有期徒刑1年2月，台中高分院將上訴駁回，但黃男不死心，上訴到最高法院。

他表示，自己首次辦制煞儀式，動作不如常人準確俐落，事前也明確告知阿芹施行儀式時可能誤觸陰部，務必三思，對方仍同意進行，且阿娟也在一旁，他並沒有淫邪的念頭。

但最高院審理後，14日將黃男的上訴駁回，全案確定；民事部分，台中地方法院判黃男應賠償阿芹10萬元，全案確定。

越想越不對勁！

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