韓國瑜拒答民調又變卦挺蔡英文　林飛帆：花招一堆是為了消痔？

▲韓國瑜。（圖／記者張榮恩攝）



記者呂欣玫／綜合報導

對於民調持續落後總統蔡英文，國民黨總統候選人韓國瑜呼籲支持者「拒絕回答民調」，更提出接到電話一律回答「唯一支持蔡英文」，選戰策略讓外界一頭霧水。對此，民進黨副秘書長林飛帆29日批評，有的沒的花招一大堆，你可不可以認真選？不要那麼快自我放棄！

韓國瑜29日一早在臉書發文表示，麻煩各位好朋友從現在開始接到民調電話通通說「唯一支持蔡英文」，「我們一起讓民進黨高興到2020年1月10號！」、「等我的通關密語」、「夜襲最後四句話」。

對於韓國瑜要支持者「唯一支持蔡英文」，林飛帆29日截圖韓國瑜的貼文表示，「你可不可以認真選，不要那麼快自我放棄！」並Hashtag「#有的沒的花招一大堆」、「#難道是為了消痔」。

網友也在林飛帆的貼文下紛紛留言，「千萬不要小看他這些怪招，當初陳其邁就是這樣輸掉的」、「小動作真多」、「不可以大意、得意忘形，別忘民進黨上次怎麼大敗的」

另外，蔡英文競選辦公室幕僚29日也苦笑地說，今天凌晨才發文要求支持者「拒答」，幾個小時後又發文要韓粉「唯一支持蔡英文」，不清楚哪一個說法才是酒醒後說的，確實讓大家難以理解。

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