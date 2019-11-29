金句狂爆下體、女人…　韓國瑜笑：我比費玉清好多了

▲韓國瑜接受政論節目專訪。（圖／翻攝東森新聞）



政治中心／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜28日接受政論節目《平論無雙》訪問，現場不少來賓對他的言論提出質疑，認為有歧視、性騷擾的嫌疑，但韓國瑜卻面不改色的表示，「我比費玉清好多了」。

韓國瑜經常爆出不少金句，近期提到「得民調得痔瘡」，嗆房產爭議「西瓜皮擦屁股」抹黑沒完沒了，去年參與高雄市長選舉時還提出陪睡說，種種發言引來外界熱議。

名嘴邱明玉問韓國瑜，「韓市長你可不可以一個星期都不要講跟身體、性別、男女有關係的，可以不要掀起那麼多的爭議嗎？」主持人平秀琳也說，這些言論「對於器官、對於女性，過多的影射…」，韓國瑜則回應，「我比費玉清好多了」，「費玉清的笑話多厲害。」邱明玉馬上反擊，「可是他（費玉清）沒有要選總統啊！」

民進黨不分區立委候選人范雲也說，以我的標準看這些言論，都違反性別平等的精神，甚至有性騷擾的閒疑。

韓國瑜表示，這哪有性騷擾，我的舉例上文至下文都沒有，你只有剪接我這段話，完全犯了黑韓產業鏈的毛病，「這是我的風格」，會講這些話代表我不是一個冷冰冰的人，我的個性我不會改，但修辭會稍為注意一下。

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