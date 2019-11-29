【瑪法達談星】11.27～12.03　水逆結束、集體情緒逐漸恢復理性

圖文／鏡週刊

上週「射手座之月」與「水星退行結束」（水逆結束）兩大佳音餘溫猶存，本週還將加演兩大星象盛事：「海王星退行結束」與「魔羯座之年揭幕」。讓「射手座之月」象徵的希望、正念與開朗的力量，與海王星轉正象徵的希望與夢想力量的抬頭，兩相結合。

安慰的是，上述兩大退行星週期顯示的混亂、失序、迷惘、痛苦與絕望，即將隨退行結束與「魔羯座之年揭幕」，漸漸失去痛苦的力道，並隨魔羯座之年的開啟，集體情緒逐漸恢復理性、務實、正義與紀律。

請繼續往下閱讀...

重大星象事件有：11月27日的「海王星轉正」（6月21日迄今）；11月28日的一級雙吉兆 —「水星╱海王星三合」「金星╱天王星三合」；11月30日的一級吉兆—「水星╱土星六合」；12月2日的歲星轉進魔羯座；11月30日的一級雙吉兆—「水星╱冥王星六合」「金星╱火星六合」。完全是吉兆一面倒的態勢。

值得一提的是「海王星退行」在11月27日的結束。從6月21日開始退行至今的海王星，對照全球區域動亂、大環境充滿幻想與幻滅的拉鋸，如今將正式落幕，回歸「魔羯座」的理性驗證。

財經方面，財星轉進魔羯座，且財星吉兆頻頻的本週，感恩節過後的購物狂歡與網購促銷重頭戲紛紛上場，預期這波季節性採購旺季，將為國際財經市場與投資人情緒帶來一波短期樂觀動能。歡樂消費，注意看緊荷包。

就個別星座而言，「魔羯座之年」正式揭幕的本週，大小吉兆籠罩全場，全無暗黑死角。隨著「魔羯座之年」登場，且海王星退行轉正，當運星名單再度出現大幅更新。最得意星落在剛出爐的最新年度之星「魔羯座」。擁金星、歲星雙吉星加持的他們，是好運「吸引力法則」的超級磁場，不管出於主動或被動，總能在對的時間、對的地點，做對的事，得到最幸運的回饋。

上週的亞軍「金牛座」，本週維持相同名次。事業邁入10年大運，情感與理財都有遠較預期為佳的驚喜發展；好運第三的則是，難得勇敢一搏、冒險與挑戰正面對決的「處女座」。一路天使庇護、幸運連連，不畏風雨、穩若泰山，還有投資正中紅心之類的暴發戶潛力。

上週運勢欠佳的牡羊與水瓶座，本週雙雙轉進順風期，且本週並無烏雲罩頂的低潮星。

星座排行 魔羯座：無往不利、躊躇滿志、身價鍍金（運勢最猛） 金牛座：喜從天降、成功在望、天作之合（前景最佳） 處女座：日正當中、以小搏大、攻無不克（亮點最多） 牡羊座：當仁不讓、突飛猛進、有口皆碑（事業最順）

愛情運：★★★★☆

金錢運：★★★★☆

事業運：★★★★

★★★★★為滿分，☆為半顆星



更多鏡週刊報導

【瑪法達談星】11.27～12.03 火象星座

【瑪法達談星】11.27～12.03 水象星座

【瑪法達談星】11.27～12.03 土象星座