【瑪法達談星】11.27～12.03　風象星座　水瓶彷彿幸運符在身　好事自動上門

圖文／鏡週刊

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（11.27～12.03）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

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鴨子划水，逢凶化吉。守護星先後與數吉星呈喜兆、不過卻正值年度壓力相對高點的這段期間，喜中有憂、挫折有解，是一段壓力很大、彈跳復原力也很強的非常週。事業重磅輾壓、險象環生，但抗壓性與生存力驚人，加上權威高人指點，事業反敗為勝或黑馬翻盤不無可能。目的與手段有道德模糊帶。謹防購物失控。愛情是接近幸福滿載。

♎天秤座（9月23日至10月22日）

連連添喜，大勢底定。吉兆連袂而來的這段期間，轉進年度生涯安定感較強，但較缺乏挑戰性的章節。從好處來看，可望暫停漂泊與奔跑，找到安身立命之所；另一方面，卻也出現蝸居舒適圈、原地踏步的隱憂。事業正本清源、回歸基本面，與其捨近求遠，不如以守代攻、著眼當下，化主動於被動中。財吉，利房事地產。愛情是選定幸福門號。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

福星高照，攻防皆宜。守護星與幸運星金星呈吉兆的這段期間，彷彿幸運符在身，刀槍不入、趨吉避凶，即使在艱難的處境、貧脊的土壤，也能做出一番成績、開出不凡的花朵。不爭不求、智慮單純，應驗了無欲則剛、不求而得，「天公疼憨人」的諺語。事業精簡包袱、俟時而動，好事自動上門。有遲來收成、失物復得。愛情是淡淡幽香。



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