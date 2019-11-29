【瑪法達談星】11.27～12.03　土象星座　魔羯將有10年發跡大運「重要轉捩點」

圖文／鏡週刊

金牛座、處女座、魔羯座，本週（11.27～12.03）土象星座運勢。

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♉金牛座（4月20日至5月20日）

今非昔比，鵬程萬里。喜事不絕、前景看俏的這段日子，隨歲星邁入知識宮，事業將開始進入為期近2年的突飛猛進期。職場潛力與專業量能充滿驚喜與突破。專業加值、技術猛進與趨勢遠見，都是職場軟實力提升、躍身成為明日之星的關鍵籌碼。國際元素、異業融合、高階進修或國外深造裨益不小。正偏財皆極看好。愛情是綺麗的微浪漫。

♍處女座（8月23日至9月22日）

得天寵眷，高潮迭起。守護星接二連三與吉星呈超幸運角的這段期間，正值年度情感、創作、專業或金錢最轟轟烈烈、也最星光耀眼的時段。大鳴大放的際遇，一路過得精采，除了時勢造英雄帶來不少驚喜，還有英雄造時勢創下的自豪紀錄。

事業慎思遠慮、有勇有謀，願意為理想承擔重任與風險，付出相對代價。行事外柔內剛，而籌碼集中、旗幟分明的事業策略，則將以零和遊戲之姿一舉掄得獎座。英雄欲與賭徒動機轉強，將參與一場生涯豪賭，贏者全拿。生財與消費力皆強。愛情是開屏的孔雀。

♑魔羯座（12月22日至1月19日）

獨占鰲頭，所向無敵。歲星繼金星之後進駐本命宮、正式開啟「魔羯座之年」的這段日子，甩脫近年的壓抑，站上運勢稱冠諸星的先驅地位。既是今年運勢最強月分，也將是10年發跡大運的重要轉捩點。突破與領先是兩大主調。而金星與歲星兩大吉星則意味著，包括情感、人際、財富、事業、學業與成就等議題都將在這股幸運的漩渦中，感受前所未有的順遂與幸福感。事業經營則是順利搶進獨一無二的領先之路，做自己的貴人並創下一波高潮。招富磁力超強，點石成金。愛情是愛其所得。



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