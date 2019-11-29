【瑪法達談星】11.27～12.03　水象星座　天蠍未來1年恐以短打之姿、見好就收

圖文／鏡週刊

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（11.27～12.03）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

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易地而處，去異存同。協調力與同理心轉強的這段日子，理解沖淡敵意，若干心結、誤會或不睦，出現笑泯恩仇、握手言和的契機。主動伸出橄欖枝，收到的將比失去的多更多。事業運作追求共識雙贏，包容歧見差異，交集最大將帶來最符合共同利益的結論。合則兩利、分則兩敗。主打議題獲不錯共鳴。有不意之財。愛情是找到圓滿的缺塊。

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

千手觀音，能者多勞。守護星與水星呈吉相的這段日子，正值年度最匆忙且最多大小事煩心之月，儘管斜槓多職、一心數用、四處奔波的場景司空見慣，卻總能談笑用兵、速戰速決、順暢擺平。受制若干不確定變數，未來1月乃至1年，恐將以短打之姿，快閃應變、短線經營、見好就收，決不戀棧。敗家衝動轉強。愛情是浮光掠影。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

投桃報李，得償夙願。守護星結束近半年退行轉正的這段日子，一直沒能全力發揮的事業遺憾，開始出現微妙轉變，不僅個人力爭上游，還有眾家好友回報舊恩、兩肋插刀之類的溫馨場面。曾經錯失過的機會，如今捲土再來，勝算大增。事業經營結束孤軍奮鬥，團隊好手陸續到位，擁有極佳組織或集團奧援。財運旺。愛情是低卡代糖。



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