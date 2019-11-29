【瑪法達談星】11.27～12.03　火象星座　射手邁入「財富10年大運」起始點

圖文／鏡週刊

牡羊座、獅子座、射手座，本週（11.27～12.03）火象星座運勢。

♈牡羊座（3月21日至4月19日）

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顯親揚名，功成名就。金星與守護星攜手加持、歲星緊追財星轉進成就宮的這段日子，「顯貴指數」登上近10年之最，成功騰達近在咫尺，看好度延燒近年。金星吉兆不僅為物質、人際與情感帶來正效益，也成為事業助攻重要推力。事業雄心大起、博孚眾望，可望獲高層欽點擠進窄門、名列前茅。物超所值、供不應求。愛情是心意相通。

♌獅子座（7月23日至8月22日）

臨淵履薄，步步為營。星火可以燎原的這段日子，牽一髮動全局，有賴行事周延、判斷精準，避開藏在細節裡的魔鬼。所幸時效拿捏、微型管理力轉優，勤奮盡責、時間金錢等資源效益極大化，避開雷包全身而退，也是一得。事業有結盟、有獨秀，大多數時間得處理瑣碎雜務。有轉職跳槽、平調求職之兆。利開源節流。愛情是倚賴的情緒養分。

♐射手座（11月22日至12月21日）

拋磚引玉，富貴可期。歲星繼金星後轉進財富宮的這段日子，邁入年度的「金手指月」，也是財富10年大運的起始點。個人財富地圖與財富目標越明確，越能善用此發財良機招財引富，不可蹉跎。事業成績和財富數字連動性高，創富雙引擎來自重獲鑑價追捧的專業價值，與事業風生水起。主副業皆吸金、身價節節攀高。愛情是放任幸福沉淪。



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