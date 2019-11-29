同學轉貼「王立強」同桌照被偵訊　游盈隆怒：民進黨不是主張人權？

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導



稱中共間諜的王立強日前向澳洲媒體自爆，曾介入香港政局和台灣選舉，網上更傳出民進黨副秘書長林飛帆等人曾與「王立強」聚餐的照片。台灣民意基金會董事長游盈隆28日表示，自己的同學因分享王立強被誤指為和林飛帆同桌吃飯的照片，竟遭到3位刑警登門找人、偵查起訴，他質疑政府控制話語權，過度干涉人民的基本權利與自由，「民進黨不是主張人權立國嗎？」」

游盈隆在臉書發文表示，同學告訴他，因在臉書上轉貼其他國中同學貼文和照片，未料3天後卻被新北市3名警員於香山潮山派出所偵訊調查作筆錄約2小時，而後除手機內容被刪除之外，並扣上違反《選罷法》的大帽子，遭到偵查起訴。該同學質疑，「政府在網路上如此控制話語權，有道理嗎？」



對此，游盈隆表示，他直覺不對勁，雖然遭偵查起訴的同學與自己政治立場不同，但被公權力這樣對待，應有必要深入了解，同學在2、3天前，貼出一則有關王立強被誤指為和林飛帆同桌吃飯的照片，「那也不是什麼了不得的事」，但新北市竟然出動3位刑警登門找人，偵訊、筆錄長達2小時，且更被員警告知，「如果不是威嚇的話，違反選罷法意圖使人不當選。」

游盈隆強調，這牽涉到警方執法分寸的拿捏，更重要的是，涉及人民的基本權利與自由。他強調，這不是一件小事，甚至也不是單一事件，被關切對象恐怕不分藍綠都有，如果被認為不利總統蔡英文，都有可能被警調登門造訪，那事態就嚴重了。

最後，游盈隆說，他不禁要問內政部長徐國勇，警方執法尺度如上述案例，「沒有執法過當的嫌疑嗎？警方這樣的行為是代表政府的政策嗎？或者是徐部長您親自下令的呢？這樣做沒有侵犯憲法所保障的人民基本權利與自由嗎？民進黨不是主張人權立國嗎？」

▼總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）