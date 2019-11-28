集結第三勢力　于美人：不只柯粉、郭粉，親民黨要跟所有粉合作

▲于美人 。（圖／記者張一中攝）

記者陳家祥／台北報導

目前列席親民黨不分區的「郭家軍」劉宥彤、蔡沁瑜，27日紛紛在臉書上PO文幫親民黨拉票，讓外界好奇親民黨、宋楚瑜和郭台銘、郭家軍之間的整合進度。對此，親民黨宋楚瑜競選辦公室發言人于美人表示，親民黨非常努力，「我們不是只有柯粉，希望跟郭粉合作，希望跟所有的粉合作，希望整個第三勢力可以集結」。

于美人表示，親民黨主席宋楚瑜出來後，對於整合第三勢力非常重要，「不只是橋梁，還是橋墩」，這事情很重要，如果我們相信的民主政治靠的是監督，監督靠的是制衡，請問現在第三勢力是不是應該要更團結，能夠來制衡現在的執政黨？

于美人說，宋主席這次選戰一定要贏、而且必須贏，集結所有第三勢力才能做成台灣有監督制衡的民主政治，「我們非常努力，我們不是只有柯粉，希望跟郭粉合作，希望跟所有的粉合作，希望整個第三勢力可以集結」。

針對宋楚瑜昨在接受專訪時砲轟國民黨只愛錢跟官位，韓國瑜出現是台灣政治史的悲哀，于美人澄清，「宋主席並沒有直接講出這樣的句子」，直言是媒體斷章取義報導，「我們反覆聽了好幾次錄音檔，宋主席沒有講這樣的話」。

于美人強調，親民黨希望帶給大家的是一種安定的力量，這種安定的力量首先使用的語言就非常重要，希望可以講出最乾淨的語言，這是親民黨對選戰的期盼。選舉不只有輸贏，但親民黨要的不是哪個政黨贏，而是透過選舉，台灣人民贏、親民黨就贏，所以我們一直在自我克制，我們希望可以講乾淨的語言，這也是我們全黨努力的目標」。

