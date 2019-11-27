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人手一台除濕機、角落升降椅下殺46折最省！好市多27日黑五限定優惠清單

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▲▼好市多黑色購物節第3天。（圖／記者蕭筠攝）

▲好市多黑色購物節第3天。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（COSTCO）黑色購物節開跑第3天，祭出婆媽最愛除濕機、洗碗機等生活用品，家電3C類還有電視、翻轉筆電，今（27）日好市多內湖店約8時多左右，約有近50位民眾已在等排隊入場搶購，不過電視、精品類顯然已較無吸引力，不少人搶攻毛毯、除濕機等物品，原因是毛毯直接下殺5折，除濕機雖僅現折1500元，但也看到不少民眾抱了就走。

▲▼好市多黑色購物節。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼電腦秒省6500元、毛毯下殺5折。

▲▼好市多黑色購物節。（圖／記者蕭筠攝）

好市多第三波「黑五限定」包括SAMSUNG43吋4K智慧連網電視原價14999元，現在特價12299元，現省2700元；0.68克拉18K金圓形鑽石戒指原價72499元，優惠價65499元，現折7000元；ASUS華碩13.3吋360度翻轉筆電原價34999元，現在28499元就能買到，現省7000元；象印衣物乾燥除濕機原價9999元現折1500元，優惠價只要8499元；SOFTITEX印花毯則直接下殺5折，299就可能帶回家。

▲▼好市多黑色購物節。（圖／記者蕭筠攝）

▲升降椅下殺46折最省。

其中，不少人民眾專攻象印除濕機，認為價格相較外面實在便宜很多，但其實折扣最多的是TRUE INNOVATIONS的升降椅，優惠價只要1399元，直接下殺46折，但因擺設位置較邊邊，沒什麼人來搶購。

▲▼好市多黑色購物節。（圖／記者蕭筠攝）

▲象印衣物乾燥除濕機不少民眾搶購。

實際觀察現場購買情況，象印衣物乾燥除濕機幾乎每10位民眾就抱走一台，一名張小姐受訪表示，雖然只省了1500元，但還是覺得有省到，原價萬元只花8千多就入手，「重點是很好用」。而另一外買走除濕機的任小姐則說，象印品牌在外面購買還是相較好市多貴，還是算便宜。

至於今年好市多拉長黑色購物節檔期，且將黑五限定優惠分散在7日內陸續推出，引來不少民眾抱怨無感、折扣不多，但也有民眾認為相較過去不用人擠人的狀況，滿喜歡今年的活動模式，可以輕鬆買到想要的東西。好市多則表示，黑色購物節愈後面幾天優惠更驚喜，想撿便宜可在活動期間每日前一晚上App查詢限定優惠商品有哪些，先放購物車最好準備。

*2019好市多「黑色購物節」第二日優惠商品清單

家電3C類

SAMSUNG 43吋連網電視 原價14999元、折扣2700元、優惠價12299元（ 81折）

ASUS 13.3"窄邊框翻轉筆電1.3KG 原價37999元、折扣6500元、優惠價28499元（74折）

BOSCH DISHWASHER 60公分獨立式洗碗機 原價29999元、折扣3500元、優惠價26499元（88折）

ZOJIRUSHI 象印衣物乾燥除濕機 原價9999元、折扣1500元、優惠價8499元（84折）

精品類

24K 黃金光面手環重500厘／約18.7克 原價30429元、折扣1410元、優惠價29019元（95折）

24K黃金鳳梨擺飾重1000厘／含陳列盒 原價78135元、折扣13000元、優惠價65135元（83折）

0.68克拉圓形鑽石戒指18K白金I／VS2 主鑽0.50CT  原價72499元、折扣7000元優惠價65499元，（9折）

生活用品類

SOFTITEX PRINTED BLANKET印花毯 原價579元、折扣280元、優惠價299元（51折）

LOLE 6MM PER 瑜珈墊 原價499元、折扣150元、優惠價349元（69折）

STAUB鑄鐵圓鍋含蓋及不鏽鋼蒸籠26公分／5.2公升 原價6479元、折扣1000元、優惠價5479元（84折）

ELECTROLUX 伊萊克斯陶瓷慢燉鍋 7L 原價2199元、折扣400元、優惠價1799元（81折）

TRUE INNOVATIONS 升降椅 原價2999元、折扣1600元、優惠價1399元（46折）

服飾類

HEAD RUNNING GLOVES多功能運動手套 原價479元、折扣150、優惠價329元（68折）

HEAD WOMEN RUNNING GLOVES多功能女用運動手套 原價439元、折扣150元、優惠價289元（65折）

32 DEGREES WOMEN HEAT TEE女長袖熱能保暖衣兩入組 原價549元、折扣100元、優惠價449元（81折）

32 DEGREES HEAT TEE 2PK男保暖衣兩件組 原價579、折扣100元、優惠價479元（82折）

32 DEGREES MEN DOWN JACKET男防潑水羽絨連帽外套 原價1399元、折扣300元、優惠價1099元（78折）

食品類

利口樂檸檬香草潤喉糖342公克X2包入 原價499元、折扣170元、優惠價329元（ 65折）

MAG′M 冷凍馬卡龍24入／288公克 原價339元、折扣90元、優惠價249元（73折）

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

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