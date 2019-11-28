家屬抵寧波「帶高以翔回家」　殯儀館員工：尚未確定是否火化

▲高以翔遺體放置在寧波殯儀館。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅、曾俊豪／寧波—台北連線報導

藝人高以翔錄製節目猝死，家屬第一時間趕赴浙江寧波殯儀館，對於高以翔遺體的處理方式，目前眾說紛紜。殯儀館工作人員稍早向《ETtoday新聞雲》透露，「還不確定要火化運回，還是遺體運回。」

高以翔27日凌晨在大陸錄製節目《追我吧》，因心源性猝死，享年35歲。高以翔家屬27日晚間都已趕到寧波，哥哥高宇橋也抵達現場，從早上開始，除了有法師進出之外，靈堂一直陸續有追悼的親友前來致意。

據了解，喪葬事宜原本由電視台協調處理，目前官方也已加入。而在寧波殯儀館內，除了高以翔靈堂外有比較多人聚集，殯儀館目前辦後事的人不多，因此只要稍微靠近就會有保安前來關心。

▲ 高以翔粉絲追思會現場。（圖／記者蔡紹堅攝）

此外，今日早上10點在攝影場地附近有舉行一場追思會，是由大陸粉絲自發舉辦，包含寧波當地，浙江、杭州、上海等地的粉絲都湧來，他們希望參加的粉絲獻花代替香燭，追思高以翔帶來的美好，浙江衛視也有送花致意。

《ETtoday新聞雲》直擊，現場有近百位粉絲聚集，包含寧波當地，浙江、杭州、上海等地，而且人潮越來越多。除了黃色、白色菊花之外，也放了多張高以翔生前的帥氣照片，以及粉絲的手寫信，現場也有地方可以貼便利貼，讓粉絲獻上最後的祝福，讓高以翔在粉絲滿滿的愛中離開。

▲高以翔錄製綜藝節目猝死。（圖／翻攝微博新浪娛樂）