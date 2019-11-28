高以翔遺體運回台可能形式曝光！　前航空業人員揭密「運送SOP」

▲高以翔粉絲追思會現場。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者賴文萱／台北報導

高以翔27日錄製大陸綜藝《追我吧》不幸猝死，享年35歲，他的家屬現已飛抵寧波處理後事，並傳出可能要將遺體運送回台。航空界人士指出，只要客機的腹艙夠大，不見得要用貨機載運，至於目前台灣飛寧波的航空公司有4家，包含中國東方航空、立榮航空、華信航空以及長榮航空。

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▲高以翔錄影時不幸猝死，節目最後跑步畫面曝光。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

一般來說，若親人在國外逝世有兩種處理方式，第一是先在當地火化，再把骨灰運回；第二是透過航空公司把遺體運回。其中，骨灰方式一般是以貨物或行李方式入境，若由家屬親自護送回台灣，則可以托運行李或隨身行李方式運送。入境時需有當地檢察機關或醫院的死亡證明書、殯儀館的火化證明書及亡者護照。

若是直接把遺體運回台灣，在當地需要完成遺體防腐及入殮；需要備有航空公司班機日期、編號及貨運提單、死亡證明書、防腐證明書等，在台灣也要報關，並通知海關、航警局及疾管局。從大陸運回的話，相關文件還需經海協會及海基會認證。

▲航空界人士指出，載運遺體也可以用一般客機的腹艙。（圖／中國東方航空提供）

航空界人士指出，其實載運遺體不見得一定要用貨機，只要空間夠的話，用一般客機的腹艙也可以載運，基本上航空公司都不會拒載。目前台灣有飛寧波的航空公司有4家，中國東方航空、立榮航空及華信航空都是從桃園出發，長榮航空則是從高雄出發。

一名曾在航空業上班的網友栗子過去曾在PTT上分享航空公司運送遺體的SOP，她向《ETtoday新聞雲》表示，把過程說出來是為了安撫旅客，避免大眾對這類狀況感到恐慌，其實搭到有載遺體的班機其實反而讓人安心，習俗上往生者會保護這架要送他回家的飛機。

栗子指出，載運遺體沒有限制客、貨機，對航空公司來說就是一般的貨物，只是需要特殊處置而已，但有放置位置跟處置上的限制。而人類遺體在航空貨物的代碼是HUM（Human Remains in Coffin），是屬於需要通知機長的特殊貨物，一定會給機長簽一份叫做NOTOC的東西（NOtification TO Captain），不過客艙組員不會知道貨艙裝了什麼，因為那跟他們基本上無關。

▲高以翔寧波殯儀館現場。（圖／記者蔡紹堅攝）

栗子也說，HUM的運送一般可以分為兩種，一種是有用冰櫃運送，一種是棺材常溫，冰櫃的比較少見，因為耗費成本太高，航空貨櫃的特性跟規格都跟一般的貨櫃完全不同。

比較常見的是棺材常溫運送，這種狀況一般來說是把棺材放進長貨櫃裡面，而且會封好，所以正常情況下除了手上有LIR（裝載指示表）的特定工作人員之外，從外觀是看不出這個貨櫃裡面是棺材的，就算是負責操作裝卸的地勤人員也不一定會知道，如果是冰櫃用保溫冷櫃運送那更不可能被看出來，就是普通的貨櫃。

雖然說是常溫運送，但是其實飛機的貨艙是有溫控設備的，就算要整個下艙開冷藏4度其實也是沒問題，但是因為某些機型的下艙溫控不是前後艙都有，所以放HUM的位置會有所限制。窄體客機部分，很多是散裝的，沒辦法裝貨櫃，這時候HUM的運送就比較麻煩一點，需要一些特殊的處理。

▲高以翔寧波殯儀館現場。（圖／記者蔡紹堅攝）

以台灣的從業人員習俗，會盡量把HUM的貨櫃放在機頭，一方面是因為作業程序（前貨艙門靠近機頭，還有溫控考量），一方面也是希望幫助祂早點回家。通常HUM都是最晚到達機下，最早拖離開機坪。

至於處理HUM貨物的習俗，栗子表示，通常航空公司的貨運人員會帶一個紅包到機下，裡面會裝一點點錢，然後交給負責裝卸的領班。領班會當場把這個紅包的袋子撕一撕，分送給當班機的所有地面人員，因為這筆錢是往生者的買路財，必須在當天下班之前花掉，不能帶回家，通常是買飲料零食請大家吃。

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