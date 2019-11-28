寧波現場／高以翔靈堂外「多名特警突現身」　殯儀館員工透露遺體現況

記者蔡紹堅、劉亭／寧波─台北連線報導

高以翔27日錄製綜藝《追我吧》過世，目前家屬已趕到寧波殯儀館，進行後事相關事宜。《ETtoday新聞雲》記者於現場觀察發現，原本就有許多公安、保全守在高以翔靈堂外，於11時40分許現場突然出現許多特警，目前尚不確定原因。

高以翔的父母、哥哥高宇橋第一時間已趕到殯儀館，但目前對於高以翔遺體的處理方式仍眾說紛紜。據了解，由於遺體因為保存問題，目前還在冰櫃，運回台灣的細節還在討論，殯儀館工作人員稍早則透露，「還不確定要火化運回，還是遺體運回」。

▲高以翔靈堂外突然出現多名特警。（圖／記者蔡紹堅攝）

而為了追悼高以翔，他粉絲自發性組織了追思會，「我們不說再見，我們下一次見」，並獻上1000朵菊花，傳達對他的思念。現場除了寧波當地，也有從杭州、上海等地趕來的粉絲，人數達近百名，且聚集越來越多人，許多人控制不了情緒，當場痛哭失聲。

《ETtoday新聞雲》直擊，現場除了黃色、白色菊花之外，也放了多張高以翔生前的帥氣照片，以及粉絲的手寫信，現場也有地方可以貼便利貼，讓粉絲獻上最後的祝福，讓高以翔在粉絲滿滿的愛中離開。

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▲▼ 高以翔粉絲追思會現場。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲高以翔寧波殯儀館現場。（圖／記者蔡紹堅攝）

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