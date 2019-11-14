兩岸電商戰／淘寶登台拼雙11　面臨「周年慶買買買」消費習性

▲網站首頁顯示「雙11全球狂歡節」。（圖／擷取自「淘寶台灣」頁面）

記者蔡儀潔／廈門報導

台灣電商近年發展迅速，阿里巴巴、京東等巨頭也紛紛佈局進入，就在今年雙11前夕，淘寶宣布正式上線全新電商平台「淘寶台灣」，打出「1元清空百萬購物車」大獎挑戰、「千萬商品0元免運」等優惠。在大陸負責電商運營5年的高雄青年金于峰看來，未來淘寶要面臨的，是改變台灣人的消費習慣。

淘寶這次大舉成立新平台，一改過去「淘寶台灣站」的操作不便，不僅首次提供超商取貨付款、七天鑑賞期、本地退貨等新服務，而且結合本地商家，朝消費體驗本土化邁進。在今年「雙11」中，更是打出「1元清空百萬購物車」的活動，成為台灣電商史首次創舉。

▲金于峰在談論做電商經驗。（圖／記者蔡儀潔攝）

台灣富山香堂總經理金于峰，2014年到廈門負責公司在大陸的電商運營，同年「雙11」僅有1.5萬元人民幣的成交額，但在今年就一舉翻了133倍，上漲至205萬元人民幣。他直言，這5年的營運讓他對電商有了更多了解，主打營銷是其成功的關鍵。

對於此次淘寶進入台灣，金于峰認為，其要面臨的是截然不同的消費市場和習慣，首先淘寶作為平台，讓它強大的是上面的電商，如果主打台灣商家，那就沒有優勢，但若多是大陸電商，那物流等要考量的因素還是不少的。

金于峰進一步說，比起大陸電商生態，台灣的物流太貴，譬如大陸很多商家打出「滿9.9包郵」，這在台灣就很難實現，另外台灣的支付系統不夠成熟，不夠流暢的付款方式容易讓消費者在購物過程中「被卡住」。

▲今年SOGO周年慶首日。（圖／記者周宸亘攝）

在金于峰看來，淘寶還需要考慮的台灣人的消費習性，這邊線下購物便利，而且商家服務品質高，買東西的體驗感好，在價差不大的情況下，更多顧客會選擇直接在實體店消費，加上在百貨周年慶購物是很多人的消費習慣，這個在大陸是沒有的。