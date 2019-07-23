苗栗縣警局新舊任局長交接　首任女性副局長邱麗宜成焦點

▲將卸任的局長林國清（左1），交接印信給新任局長翁群能(右1)，由縣長徐耀昌（右2）及警政署秘書主秘鍾國文（左2）監交。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警察局新、卸任局長交接典禮，22日在警察局3樓禮堂舉行，由警政署主任秘書鍾國文監交，立委徐志榮與議長鍾東錦等多位民意代表到場觀禮致賀；在這波高階警官人事異動中，另個焦點是邱麗宜成為縣警局有史以來的首位女性副局長。

警政署主任秘書鍾國文表示，新任局長翁群能是中央警察大學51期行政警察系畢業，歷任高雄市警察局湖內、岡山、楠梓分局長、桃園市警察局交通大隊長、楊梅、中壢及桃園分局長等重要職務，任內督屬執行重要節日安全維護、聚眾活動防處工作、第14任總統副總統及第9屆立法委員選舉治安維護等，均能圓滿達成任務。尤其今年6月12日桃園發生9名人質遭歹徒持槍挾持案，翁局長指揮若定、臨危不亂，圓滿化解危機，達成人質全數獲釋、犯嫌交械任務，深獲長官肯定。

鍾國文也說，即將榮調警政署保安組長的林國清局長，2018年7月到任後執行偵防電信網路詐欺犯罪工作、受理報案e化平台、社區治安、錄影監視系統評核及自衛槍枝總檢查評核等專案工作，都圓滿達成任務，且屢獲評績優單位，他相繼督軍迅速偵破頭份槍擊案、苗栗殺嬰案、竹南計程車搶案及苗栗男子遭尾隨砍斷手臂等重大案件，有效壓制犯罪，在2019年遠見雜誌民調，苗栗縣的治安滿意度自第7名攀升至第4名，為近5年來最優異成績，因此中央借重其長才投入選舉治安維護。

▲新任副局長邱麗宜，為苗栗縣警局有史以來的首位女性副局長。（圖／記者黃孟珍翻攝）

而在這波高階警官人事異動中，新任副局長邱麗宜是另個焦點，因為她是縣警局有史以來的首位女性副局長。現年56歲的邱麗宜，畢業於警大50期刑事警察系及警大鑑識科學系研究所碩士，曾任台中市及台北市政府警察局刑事鑑識中任主任。

縣長徐耀昌表示，林國清任內傑出表現各界有目共睹，也歡迎翁群能到任，繼續帶領警局團隊認真執勤，讓鄉親安居樂業，對警察同仁的努力有感。