來台南七股搭漁筏遊潟湖呷蚵仔　黃偉哲：全國民眾一起來！

▲市府專門委員吳俊傑及漁港所代所長吳榮在等人，呼籲全國民眾來市長故鄉搭漁筏遊潟湖呷蚵仔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市七股區是市長黃偉哲的故鄉，黃偉哲邀請全國民眾，利用假期欣賞七股潟湖美景，不但能瞭解在地的的人文風貌，又可以搭乘七股潟湖娛樂漁筏遊湖，更可以享用便宜、新鮮的海產，市府專門委員吳俊傑及漁港所代所長吳榮，11月27日在七股區龍海號廣場，呼籲一起來搭漁筏遊潟湖呷蚵仔，享受另類生態之旅。

台南市農業局長李朝塘表示，海寮碼頭位於南31線、七股溪海寮東橋橋畔，可由此搭乘市府輔導認證的娛樂漁筏前往鄰近沙洲、欣賞蚵棚美景，讓漁家用生動詼諧有趣的方式帶領著帶您迎著海風，航行於七股潟湖，瞭解潟湖的演進、動植物生態、野鳥生態、養蚵文化及漁民生活樣貌與環境互動的關係。

市府專門委員吳俊傑表示，市府為輔導轄屬漁筏漁民業者從事兼營娛樂漁筏，特訂定「台南市潟湖區舢舨漁筏兼營娛樂漁業管理自治條例」，以健全娛樂漁筏管理，保障遊客安全；七股潟湖娛樂漁筏共有15艘，搭乘地點有4處，分別為下山（龍山）漁港、海寮碼頭、六孔碼頭及南灣碼頭，航程不同各具特色，邀請全國民眾來搭乘市府認證的娛樂漁筏悠遊潟湖，感受漫遊生活。

代理漁港所長吳榮在說，搭乘娛樂膠筏遊七股潟湖後，千萬別錯過漁家準備的現烤鮮蚵，並可加價選購白蝦及虱目魚產品；呷完蚵仔及在地美食料理後，可以來一趟輕旅行，到龍山里海岸遊憩區-黃昭堂紀念公園，參觀七股第1座公園，感念七股傑出人士黃昭堂為台灣民主及臺南發展貢獻。

此外，也可到結合歷史、產業、文化、藝術與生態的七股鹽山與台灣鹽博物館認識台灣鹽業發展史及小常識；黃昏時可到觀海樓賞潟湖日落，欣賞不同季節太陽餘暉色溫的變化，是大家到七股不能錯過的日落景點。

七股區龍海號負責人林明德，特別駕駛娛樂漁筏暢遊七股潟湖，並且親自解說，呼籲大家來搭漁筏遊潟湖呷蚵仔，體驗不同品味的七股潟湖生態之旅。

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