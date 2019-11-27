中央放寬中火10%生煤用量　台中市府：環保標準不應開倒車！

▲行政院環保署函文台中市政府，告知中火得有10%誤差值的增量。台中市政府強調，「環保標準理應更嚴格，不應放寬開倒車」。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市政府致力改善空汙，而市府依《台中生煤管制自治條例》要求台中火力發電廠減煤4成至1104萬噸，至今已生效3年，認為已給台電、中火足夠的緩衝時間準備，但行政院環保署卻在此時函文市府，告知中火得有10%誤差值的增量，令人傻眼。台中市政府強調，「環保標準理應更嚴格，不應放寬開倒車」，中央不應再為台電護航，請尊重地方自治。

台中市政府環保局表示，環保署依據18年前制訂的《固定汙染源設置與操作許可證管理辦法》，告知中火許可證操作得有10%容許值，然而，法規理應與時俱進，符合時代潮流，台中市議會4年前通過《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》，已明確要求中火減煤4成，年生煤用量應減至1104萬公噸。

環保局進一步說明，自治條例明文規定以「生煤使用量」計算，中火應減煤4成。因此，市府以中火設廠營運以來，最高2014年使用量1839萬公噸計算，4年內需減至1104萬公噸，然而，台電卻以許可證核可量2100萬噸減4成，於法不符，也違背減煤初衷。

「所有汙染都不容許誤差值！」環保局重申，中火為台中第一大固定汙染源，中央僅以一紙函文，就讓中火「得」有10%的誤差增量，直接增加超過百萬噸生煤，相當等於火力全開25天，為了人民健康，市府絕不容許。

►生火了！連我媽都用到發光



【更多新聞】



擺爛停業逃漏稅1500萬 新公司就設在旁邊...6年再進帳4千5百萬

45歲名醫偷吃26歲櫃台妹 正宮怒發公開信踢爆...法院認證：半年56次

機車男遇虎頭蜂群攻擊 救護車救援反遭圍攻「熄火躲10分鐘」