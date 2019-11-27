放寬中火10%燃煤量　彰化縣長王惠美和盧秀燕同陣線：無法接受

▲彰化縣長王惠美表示，中央再放寬中火燃煤不能接受。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

台中市府要求台中火力發電廠減煤4成至1104萬噸，但環保署卻告知中火燃煤許可量有10%的誤差值，27日彰化縣長王惠美表示，中部地區已經做了很多太陽能和風力發電，現在中央又要再放寬中火燃煤許可，不僅犧牲了無數中南部鄉親的健康，也違背了台灣多年來宣示減碳的承諾，恐怕大家都無法接受。

中市自治條例要求台中火力電廠4年減少生煤使用量4成，但環保署函文引述規定得有「10％容許差值」，地方和中央看法分歧，副市長楊瓊瓔26日北上立法院為中部發聲，她表示，民眾的健康沒有誤差值，現場並簽署不同意中火無條件再增加2部機組，以及中央放寬中火10%燃煤量的承諾書，展現抗空污決心。

王惠美表示，自民進黨執政後，因為過度躁進的能源轉型，火力發電比例增加，導致我們的空氣品質越來越惡化。

王惠美說，依據衛福部的統計資料顯示，中部地區民眾罹患「肺部及氣管支氣管」癌症的增加率逐年攀升，現在中央又要再放寬中火燃煤許可，中部地區已經做了很多太陽能和風力發電，有必要再增加燃煤嗎？不僅犧牲了無數中南部鄉親的健康，也違背了台灣多年來宣示減碳的承諾，恐怕大家都無法接受，尤其冬天非用電高峰期，希望中央妥適處理這個問題。

►生火了！連我媽都用到發光

【其他新聞】



►擺爛停業逃漏稅1500萬 新公司就設在旁邊...6年再進帳4千5百萬



►敢吃？ 香菜椒麻拌麵+甜滋滋粉圓珍珠 跳tone的滋味顛覆味覺